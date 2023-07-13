戲說從頭／與白敬亭先婚後愛 宋軼自豪有經驗了

宋軼認為，柳玉茹這個角色獨立、有智慧，同時又剛毅果敢。(取材自微博)

古裝劇「長風渡」日前開播，由白敬亭、宋軼演出少年夫妻、先婚後愛的故事。由於宋軼已經在「贅婿」、「風起洛陽」等多部古裝中嘗試過先婚後愛的愛情，因此她笑稱，「我對這個先婚後愛已經蠻有經驗了」。宋軼認為她出演的角色「柳玉茹」是一個具有現代女性思維的女子，「她最厲害的一點就是，我不管外人怎麼想我，我就要自己的美好生活」。

新快報報導，劇集播出後，很多網友認為，宋軼非常契合柳玉茹這個角色，可謂是「天選柳玉茹」。對此，宋軼表示看到這些評價，自己也很開心。她笑言，其實自己本身和角色有一定相似之處，「我倆相同之處就是外表都不出眾」，她稱其實不管是在原著還是劇本裡，她都是一個姿色平平的女生。她是以她的智慧、思想一步步去實現理想，然後走向一個光明的未來的。

同時，宋軼也認為柳玉茹有些地方非常厲害，自己正在努力向她學習，「很多女生都是感性的動物，但是她很理智，懂得什麼時候時該放下，什麼時候該拿起」。

劇中，柳玉茹和顧九思之間的先婚後愛是一大看點。在宋軼看來，顧九思是柳玉茹的靈魂伴侶、夫君、家人、戰友，「他就是她不可或缺的一部分，她的半條命」。她透露，劇中自己的戲分基本都是情感起伏很大的戲，「不用哭哭啼啼和情感爆裂的戲很少，幾乎每一場情感戲都讓我痛徹心扉、刻骨銘心」。

談及與飾演顧九思的扮演者白敬亭的合作，宋軼說，「他比我印像中要活潑許多，而且他很白，我心想，我一定要比他更白」。