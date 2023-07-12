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「一閃一閃亮星星」 原班人馬大銀幕再續緣

娛樂新聞組／綜合報導
「一閃一閃亮星星」電影版開機。（取材自微博）
「一閃一閃亮星星」電影版開機。（取材自微博）

2022年初，爆款黑馬劇「一閃一閃亮星星」闖入觀眾的視線，一句「張萬森，下雪了」更是成功在各個社交平台強勢刷屏。結尾的開放式結局也引得許多粉絲猜測紛紛，對電影的呼聲一路持續走高。一年多之後，電影「一閃一閃亮星星」驚喜回歸，無論是主演，還是導演、編劇等幕後人員，都最大程度保留劇版的原汁原味，令粉絲期不已。

中國娛樂網報導，電影版由陳小明、章攀執導，屈楚蕭、張佳寧領銜主演，傅菁、蔣昀霖主演，同名劇集原班人馬打造的愛情奇幻電影「一閃一閃亮星星」官宣開機，同時發布一組開機海報。都勾起了無數觀眾對「萬星CP」與南川中學的感動回憶。

與劇版不同，此次電影的故事將從男主人公的視角展開：張萬森計畫在高考後向暗戀的女生林北星表白，突如其來的演唱會事故卻讓一切變為一場悲劇。張萬森意外重啟了這個夏天，再次回到林北星的身邊，誓要拼盡全力守護林北星，讓所有刻骨銘心的遺憾都得以圓滿。

報導指出，電影官宣開機後，不少觀眾留言表示對故事內容的好奇與猜測。更有粉絲許願：「求求了，給張萬森林北星一個圓滿的結局吧」。

「萬星CP」雙視角開機海報中，張萬森與林北星夢幻同框，實力演繹超強售後，喚醒許多觀眾追劇時的美好回憶。與雙人海報不同，南川小隊的合照則是另一種畫風。四人歡聲笑語，漫步在校園的林蔭道，無論是張萬森與林北星的對視，還是高冷的高歌和不羈的麥子，都讓劇粉一秒夢迴追劇時光。

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