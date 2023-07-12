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陳奕迅提前在港慶生 談北美巡演樂不可支

記者梅衍儂／綜合報導
陳奕迅在香港跟歌迷聚會，眾人提早慶祝他的生日。(圖：環球音樂提供)
陳奕迅在香港跟歌迷聚會，眾人提早慶祝他的生日。(圖：環球音樂提供)

陳奕迅（Eason）即將在台北小巨蛋舉辦7場「Fear and Dreams」演唱會，下月還要到北美巡迴，成為首位在舊金山Chase Center舞台獻唱的亞洲歌手。日前他在百忙中抽空於香港跟百位歌迷聚會，讓香港歌迷提早為他慶生。

不少歌迷在慶生會上表示將飛到台北觀看他的演出，讓Eason十分驚訝，也有歌迷問他是否還會去其他地方開唱，Eason笑說：「有傳聞在講，傳聞就讓他傳一下吧，總有比較『近近的』地方，那個地方一定會做的。不過大家不要相信傳聞消息，要留意官方公告，不要亂信非官方單位代購門票，否則容易受騙。」

而他8月將帶領140人到紐約、洛杉磯、舊金山、芝加哥、溫哥華以及多倫多6大城市，進行為期1個月的巡演，Eason興奮又緊張：「其實世界各地要容納到Fear and Dreams的舞台，是一點都不簡單的，很幸運這次北美巡演我可以去到不同的大型場館，每站video wall都以香港原版作藍本，配合各場地特性修改，希望帶給各站觀眾原汁原味的Fear and Dreams，真的要大聲地跟北美講，各位觀眾這次一定跟以前有不同的新體驗，到時見！哈哈。」

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