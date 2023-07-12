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李玟為什麼叫CoCo？姊姊隨口一句話 霸氣天后多了可愛感

娛樂新聞組／綜合報導
李玟離世，歌迷萬分不捨。(本報資料照片)
李玟離世，歌迷萬分不捨。(本報資料照片)

李玟本月5日離世，48歲天后殞落的噩耗震驚演藝圈，歌迷更是萬分不捨。李玟離世後，李玟過往的作品、訪談也被粉絲挖掘出來，李玟取名的故事也重新被人所知。

李玟本名李美林，原來的名字平易近人。18歲成為歌手後，唱片公司為了增加她的天后氣勢，改以「李玟」為名出道。

而李玟的英文名字，原本取為「Ferren」，日前陶喆在臉書追憶她時，就曾透露李玟曾要陶喆叫她「Ferren」，那為何最後取為「CoCo」？她上「金星秀」時透露，原本英文名字太難記，當時姊姊神來一筆：「很多狗狗叫CoCo，妳就叫CoCo吧！」就此成了CoCo Lee，讓現場觀眾哄堂大笑。

而李玟的後事由李思林操辦，港媒直擊大姊李秋林、二姊李思林現身殯儀館，神情相當哀戚。被問到是否會以妹妹喜愛的顏色布置場地，李思林說：「我沒有做過，所以現在要去學習。」

而李思林盼望能在香港、台灣設立李玟的紀念碑，也引發討論。

對此，台灣文化部回應：「李玟一生創下許多華語流行音樂史上的成就，其歌聲更陪伴眾多台灣人的年輕歲月，對於其辭世，文化部深表哀悼及不捨。有關家屬的期盼，文化部將以尊重民間推動相關紀念活動的協助角色，與相關單位、親友保持聯繫。」

李玟 香港 臉書

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