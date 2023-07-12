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「港普女王」蔡少芬唱進浪姐4決賽 兒女探班獻7香吻

娛樂新聞組／綜合報導
蔡少芬大秀唱功，成功取得總決賽「乘風之夜」入場券。(取材自微博)
蔡少芬大秀唱功，成功取得總決賽「乘風之夜」入場券。(取材自微博)

熱門綜藝「乘風2023」日前播出第五次公演，蔡少芬聯手陳嘉樺、張嘉倪、瞿穎和龔琳娜獻唱暖心歌曲 「我要你好好的」，最終蔡少芬成功取得總決賽「乘風之夜」入場券，離成團更進一步。

香港01報導，為了突破自我，蔡少芬在「乘風2023」挑戰了多首唱跳歌曲，但跳舞對她來說仍壓力非常大，她說自己天天做噩夢，連閃電打雷時都在想「是不是想劈我？」

而在第五次公演舞台上，蔡少芬終於一嘗心願，以溫情感人慢歌「我要你好好的」上陣，她在練習時更獲金曲歌后A-Lin大讚脫胎換骨。不過「港普女王」並非浪得虛名，不時把歌詞中的「取暖」唸成「取卵」，逗得姐姐們哈哈大笑。

「我要你好好的」五人組在表演前夕特別親手寫下大量卡片，並在表演當日把祝福摺成紙飛機送到觀眾手上，最後，「我要你好好的」得到現場觀眾青睞，成功爭取了一張總決賽入場券。

報導說，蔡少芬在微博分享了第五次公演的幕後花絮，原來她的三位心肝寶貝：大女兒張楚兒、二女兒張信兒和小兒子張樂兒趁著暑假特地探班，張樂兒更連續送上七個香吻，祝賀媽媽成功進入總決賽。

香港 微博

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