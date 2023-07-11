我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

是拉差辣醬供不應求飆高價 亞馬遜平台2瓶160元

想吃的餐點沒了…聯合航空商務艙旅客「大鬧機艙」被迫改降

李玟香港大批物業生前與母「長命契」 老公分不到

娛樂新聞組／綜合報導
李玟(左)與媽媽及兩位姊姊。(取材自微博)
李玟(左)與媽媽及兩位姊姊。(取材自微博)

華語樂壇天后李玟（CoCo）驟逝，有知情人士透露，李玟早已立好遺囑，要將遺產全數留給媽媽，李玟的富商老公Bruce近日卻傳出打算聘請律師推翻遺囑。不過，李玟在香港擁有約1.5億（港幣，下同，約1900萬美元）豪宅物業，Bruce應該是分不到的，因為李玟生前與母親及兩位姊姊以「長命契」（Joint Tenancy）形式共同擁有。

香港01報導，李玟在香港擁有不少物業，大部份位於港島傳統地段，分布於山頂、中半山、西半山等，該批豪宅物業市值高達約1.5億，均與母親及兩位姊姊以長命契形式共同擁有，因此在該批豪宅業權將自動轉予母親及兩姊。

報導指出，李玟有4項豪宅均與家人以長命契形式共同擁有，當中最貴重為山頂白加道41號柏架別墅一單位，目前市值已高達約6000萬元。商業物業方面，李玟持有上環文咸東街105號利文商業大廈兩個單位，該物業最新市值約1200萬元。由李玟與母親合股公司名義持有。

值得留意的是，這些豪宅物業均沒有留下任何房貸，不是全額購買就是貸款已還清。

另外，11日是李玟的「頭七」，先前曾傳出頭七會在台灣舉行，不過遭到李玟二姊李思林否認。

頭七當天，中國歌手周筆暢發文悼念，稱「第七天了。在那邊一定要照顧好自己。」這段時間各地的粉絲在不同地點舉行各種追思活動，有香港歌迷則到她生前搶救的醫院外悼念。

李玟 香港 貸款

上一則

瑪丹娜病後報平安 曝將重新安排巡演 病因仍是謎

延伸閱讀

「李玟頭七」周筆暢發文悼念 中國各地粉絲舉辦追思活動

「李玟頭七」周筆暢發文悼念 中國各地粉絲舉辦追思活動
李玟離世前3周狀態曝光 友人揭「可正常走路、完全沒架子」

李玟離世前3周狀態曝光 友人揭「可正常走路、完全沒架子」
李玟老公被爆假富豪 「Bruce全靠她捧上位」

李玟老公被爆假富豪 「Bruce全靠她捧上位」
想推翻遺囑？李玟老公Bruce被爆找律師爭產

想推翻遺囑？李玟老公Bruce被爆找律師爭產

熱門新聞

歌手李玟家中輕生離世，終年48歲。（取材自臉書）

歌手李玟家中輕生離世 終年48歲

2023-07-05 09:29
張慕童的五官輪廓是張智霖與袁詠儀的混合體。(取材自微博)

最帥星二代… 張智霖、袁詠儀愛子魔童 身高飆到一米九

2023-07-04 08:00
李玟生前形象相當陽光。(摘自臉書)

哭了…李玟40秒告別音檔瘋傳 成最後遺言

2023-07-05 10:16
李玟多年來受腿部天生缺陷所苦，2月底入院開刀。（截取自微博）

李玟過世「80歲母親最先發現」憂鬱症內幕曝光難救回

2023-07-05 11:42
馬浚偉曬照慶祝自己從北京大學順利畢業。(取材自微博)

TVB戲骨馬浚偉北大碩士畢業 退圈4年轉行公務員

2023-07-07 09:00
李玟去年才推出新歌「樂園Wonder」。(華納音樂提供)

48歲李玟輕生不治 昔揭身體缺陷「靠一隻腿支撐」

2023-07-05 09:55

超人氣

更多 >
糖尿病患吃水果 碰到這三種要小心

糖尿病患吃水果 碰到這三種要小心
FBI：密州中餐館老闆劫殺案偵破 員工預謀下狠手

FBI：密州中餐館老闆劫殺案偵破 員工預謀下狠手
心臟病是頭號殺手 50歲以上應培養這個護心習慣

心臟病是頭號殺手 50歲以上應培養這個護心習慣
不滿柯文哲「太監說」 甄妮開罵：你連公公都不配

不滿柯文哲「太監說」 甄妮開罵：你連公公都不配
當心以後花大錢 房屋首購族最易犯三錯誤

當心以後花大錢 房屋首購族最易犯三錯誤