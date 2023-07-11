李玟香港大批物業生前與母「長命契」 老公分不到

李玟(左)與媽媽及兩位姊姊。(取材自微博)

華語樂壇天后李玟 （CoCo）驟逝，有知情人士透露，李玟早已立好遺囑，要將遺產全數留給媽媽，李玟的富商老公Bruce近日卻傳出打算聘請律師推翻遺囑。不過，李玟在香港 擁有約1.5億（港幣，下同，約1900萬美元）豪宅物業，Bruce應該是分不到的，因為李玟生前與母親及兩位姊姊以「長命契」（Joint Tenancy）形式共同擁有。

香港01報導，李玟在香港擁有不少物業，大部份位於港島傳統地段，分布於山頂、中半山、西半山等，該批豪宅物業市值高達約1.5億，均與母親及兩位姊姊以長命契形式共同擁有，因此在該批豪宅業權將自動轉予母親及兩姊。

報導指出，李玟有4項豪宅均與家人以長命契形式共同擁有，當中最貴重為山頂白加道41號柏架別墅一單位，目前市值已高達約6000萬元。商業物業方面，李玟持有上環文咸東街105號利文商業大廈兩個單位，該物業最新市值約1200萬元。由李玟與母親合股公司名義持有。

值得留意的是，這些豪宅物業均沒有留下任何房貸，不是全額購買就是貸款 已還清。

另外，11日是李玟的「頭七」，先前曾傳出頭七會在台灣舉行，不過遭到李玟二姊李思林否認。

頭七當天，中國歌手周筆暢發文悼念，稱「第七天了。在那邊一定要照顧好自己。」這段時間各地的粉絲在不同地點舉行各種追思活動，有香港歌迷則到她生前搶救的醫院外悼念。