李現偷偷交往性感網紅？網揪重疊行程 就差同框照

李現的感情世界引發網友關注。(取材自微博)

演出「親愛的，熱愛的」暴紅的李現，與「神仙姐姐」劉亦菲 搭檔「去有風的地方」後，聲勢再飆升，一舉一動倍受關注。近日有狗仔轉載網友爆料，稱李現目前與一名性感漂亮的網紅正在交往，並列出多項舉證，消息一出，立刻衝上熱搜。

被網友暱稱「現男友」的李現人紅是非多，該網友爆料，自己大概3、4年前開始關注一名賣衣服的網紅「曉雪Winema」，日前意外發現「曉雪Winema」關注了李現的站姐。網友好奇爬文之下，發現她曾透露自己的男朋友在北京 工作，還在回覆粉絲留言時說男朋友是湖北人。

令人訝異的是，「曉雪Winema」是重慶人，但她今年上半年行程卻與李現全數重疊，例如她1月去了橫店跟北京，李現1月就在橫店拍戲，接著兩人4月都在福建、6月則在雲南，6月底兩人都看了周杰倫 在海南海口的演唱會，只是沒有坐在一起。

「曉雪Winema」還曾PO出與匿稱一休的網友聊天紀錄，李現之前在劇中髮型被說像一休，此外，還有李現愛吃紅蘿蔔炒肉絲，女方也曾秀出這道菜。

諸多巧合讓網友高度懷疑兩人「在一起」了，但也有網友抱持懷疑態度，說至少也要有同框照。

有李現鐵粉表示，「曉雪Winema」正是李現喜歡的類型，長相清純卻不失性感，胸圍也十分壯觀。據悉，李現曾被扒出關注列表裡面全是些漂亮的女網紅，當時此事件一度導致不少粉絲脫粉。