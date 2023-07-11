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歐陽娜娜詭異「貓咪紋」Baby尷尬無語到成表情包

娛樂新聞組／綜合報導
歐陽娜娜表示自己臉上有貓咪紋，一旁Angelababy的表情引發熱議。(取材自微博)
歐陽娜娜表示自己臉上有貓咪紋，一旁Angelababy的表情引發熱議。(取材自微博)

23歲的歐陽娜娜近日在中國節目「是好朋友的周末」中，向Angelababy與金靖透露自己有「貓咪紋」，引發網友熱議。

節目中，歐陽娜娜向Angelababy與金靖抱怨自己剛才在電梯中看到痘痘，Angelababy仔細看了一下稱沒看到，「不會看出來，妳皮膚已經很好了」，並要她別對面貌焦慮。

緊接著，歐陽娜娜則稱自己臉上有「貓咪紋」、「木偶紋」，說前些日子爸爸告訴她臉上黑黑的，她則回爸爸說那是個紋路、皺紋，一旁兩位姐姐仔細看完則尷尬地笑了一下，金靖還出面緩頰說：「爸爸真的很喜歡這樣，我爸有一次講話讓我崩潰，我在那裡跳繩減肥，他說妳怎麼跳了那麼久繩腿還那麼粗，我就大哭」瞬間化解尷尬。

對此，有網友注意到一旁的Angelababy表情似乎有些尷尬，於是有人截圖Angelababy聽完的表情，「歐陽娜娜　貓咪紋」瞬間登上微博熱搜榜。

許多網友看了節目片段多認為歐陽娜娜有容貌焦慮症，嘲諷說：「這種感覺就像一個明明很瘦的人，跟妳說她胖死了」、「Baby這段無語演得真不錯」、「皺紋就皺紋，還貓咪紋，我豹紋呢」、「怎麼沒有演技焦慮呢？」。

歐陽娜娜屢成為網友話題。(取材自微博)
歐陽娜娜屢成為網友話題。(取材自微博)

Angelababy 微博

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