星二代精通5種語言 她將以演員出道

法圖麥將以演員的身分出道。(取材自微博)

央視知名主持人李詠五年前因病去世後，留下妻子哈文以及女兒法圖麥。近日，網曝法圖麥學成回到中國，將以演員的身分出道，引發網友熱議。

有業內人士日前曬出了李詠女兒法圖麥的照片，並稱「歡迎我司新人演員」，算是宣告法圖麥正式出道。據公開資料，法圖麥身高170公分，體重48kg，畢業於哥倫比亞大學 巴納德女子學院，精通普通話、英語、法語、日語、韓語多種語言，擅長鋼琴、芭蕾 、寫作。

李詠離世之後，許多網友仍然記掛著他的妻子和女兒。此前哈文曾發文稱女兒提前一年畢業，讓自己很開心。當時很多人都猜測李詠女兒今後的發展，但沒想到她會進入娛樂圈。

據悉，法圖麥從小遺傳了父母的藝術細胞，不僅能歌善舞、會彈鋼琴，也努力嘗試表演，哈文就曾曬出陪女兒去試鏡的照片。

去年9月，法圖麥出演處女作電影「ICARUS」，在片中擔任女一號的角色。雖然這部作品是一個小成本短片，也沒有什麼大導演執導，但法圖麥的表現讓人驚艷，很多網友都看好她的潛力。