北京大妞關曉彤「又凶又慫」和張一山當青梅竹馬

關曉彤在劇中本色出演北京大妞。(取材自微博)

電視劇「曾少年」近日開播，張一山、關曉彤等演員演技備受關注。

新快報報導，「曾少年」改編自九夜茴同名小說，主要講述了一群年輕人在北京 追尋夢想，努力把握時代機遇，為美好事業與情感不懈奮鬥的經歷。

劇中，張一山出演一個在北京土生土長的胡同小爺秦川，仗義執著，對時代和未來都十分清晰。張一山表示，像秦川這種生活中的普通人是最難演的，對於這次的演繹，他是做了減法的，「以前有很多角色，要去故意演出讓觀眾能夠喜歡的，大家哈哈一樂一開心，你就成功了。這一次，我其實反而沒有那麼使勁地去表達，而是淡淡地，更生活一些，所有的勁兒都往回收一收。」

同是北京土生土長的關曉彤也在一定程度上本色出演北京大妞謝喬，這是一個看似愛哭鼻子，但也有絕地反擊的勇氣的人物。在關曉彤看來。謝喬「又兇又慫」的氣質和自己有些相似，「內心很有想法很有主見，獨立，善良，也是個理想主義者…。可謂是一個知世故但是不世故的人。」

值得一提的是，張一山、關曉彤和范丞丞上演一段跌宕兜轉的感情故事。張、關是知己知彼的青梅竹馬；范丞丞剛求婚成功關曉彤，誰料卻被一場意外打破節奏。