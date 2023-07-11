我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

是拉差辣醬供不應求飆高價 亞馬遜平台2瓶160元

想吃的餐點沒了…聯合航空商務艙旅客「大鬧機艙」被迫改降

北京大妞關曉彤「又凶又慫」和張一山當青梅竹馬

娛樂新聞組／綜合報導
關曉彤在劇中本色出演北京大妞。(取材自微博)
關曉彤在劇中本色出演北京大妞。(取材自微博)

電視劇「曾少年」近日開播，張一山、關曉彤等演員演技備受關注。

新快報報導，「曾少年」改編自九夜茴同名小說，主要講述了一群年輕人在北京追尋夢想，努力把握時代機遇，為美好事業與情感不懈奮鬥的經歷。

劇中，張一山出演一個在北京土生土長的胡同小爺秦川，仗義執著，對時代和未來都十分清晰。張一山表示，像秦川這種生活中的普通人是最難演的，對於這次的演繹，他是做了減法的，「以前有很多角色，要去故意演出讓觀眾能夠喜歡的，大家哈哈一樂一開心，你就成功了。這一次，我其實反而沒有那麼使勁地去表達，而是淡淡地，更生活一些，所有的勁兒都往回收一收。」

同是北京土生土長的關曉彤也在一定程度上本色出演北京大妞謝喬，這是一個看似愛哭鼻子，但也有絕地反擊的勇氣的人物。在關曉彤看來。謝喬「又兇又慫」的氣質和自己有些相似，「內心很有想法很有主見，獨立，善良，也是個理想主義者…。可謂是一個知世故但是不世故的人。」

值得一提的是，張一山、關曉彤和范丞丞上演一段跌宕兜轉的感情故事。張、關是知己知彼的青梅竹馬；范丞丞剛求婚成功關曉彤，誰料卻被一場意外打破節奏。

張一山用減法演繹北京土生土長胡同小爺。(取材自微博)
張一山用減法演繹北京土生土長胡同小爺。(取材自微博)

北京

上一則

想當爺？ 威爾史密斯為25歲兒慶生竟催生

下一則

星二代精通5種語言 她將以演員出道

延伸閱讀

國航上海飛北京航班遇亂流 空姐、乘客被拋飛到艙頂

國航上海飛北京航班遇亂流 空姐、乘客被拋飛到艙頂
葉倫在北京與美商說了什麼？中國美國商會揭露內容

葉倫在北京與美商說了什麼？中國美國商會揭露內容
延長開發商貸款償還期限 北京出手救低迷房地產市場

延長開發商貸款償還期限 北京出手救低迷房地產市場
9名女經濟學者與葉倫聚餐 遭中國網友批為「反賊」

9名女經濟學者與葉倫聚餐 遭中國網友批為「反賊」

熱門新聞

歌手李玟家中輕生離世，終年48歲。（取材自臉書）

歌手李玟家中輕生離世 終年48歲

2023-07-05 09:29
張慕童的五官輪廓是張智霖與袁詠儀的混合體。(取材自微博)

最帥星二代… 張智霖、袁詠儀愛子魔童 身高飆到一米九

2023-07-04 08:00
李玟生前形象相當陽光。(摘自臉書)

哭了…李玟40秒告別音檔瘋傳 成最後遺言

2023-07-05 10:16
李玟多年來受腿部天生缺陷所苦，2月底入院開刀。（截取自微博）

李玟過世「80歲母親最先發現」憂鬱症內幕曝光難救回

2023-07-05 11:42
馬浚偉曬照慶祝自己從北京大學順利畢業。(取材自微博)

TVB戲骨馬浚偉北大碩士畢業 退圈4年轉行公務員

2023-07-07 09:00
李玟去年才推出新歌「樂園Wonder」。(華納音樂提供)

48歲李玟輕生不治 昔揭身體缺陷「靠一隻腿支撐」

2023-07-05 09:55

超人氣

更多 >
糖尿病患吃水果 碰到這三種要小心

糖尿病患吃水果 碰到這三種要小心
FBI：密州中餐館老闆劫殺案偵破 員工預謀下狠手

FBI：密州中餐館老闆劫殺案偵破 員工預謀下狠手
心臟病是頭號殺手 50歲以上應培養這個護心習慣

心臟病是頭號殺手 50歲以上應培養這個護心習慣
不滿柯文哲「太監說」 甄妮開罵：你連公公都不配

不滿柯文哲「太監說」 甄妮開罵：你連公公都不配
當心以後花大錢 房屋首購族最易犯三錯誤

當心以後花大錢 房屋首購族最易犯三錯誤