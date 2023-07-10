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曾演特種兵再扮消防員 楊洋挑戰體能極限

娛樂新聞組／綜合報導
楊洋扮演消防員，英氣逼人。(取材自微博)
楊洋扮演消防員，英氣逼人。(取材自微博)

由楊洋、王楚然領銜主演的電視劇「我的人間煙火」日前開播。據悉，楊洋曾在「特戰榮耀」裡演過特種兵，這次又在「我的人間煙火」首次飾演消防員，他表示，能出演這麼偉大的消防員很榮幸。

劇中，楊洋飾演的宋焰和王楚然飾演的許沁，這對曾經的情侶多年後再次相遇時，已分別成為消防站站長和急診科醫生，兩人在一次次密切配合中攜手守護這座城市的人間煙火。

新京報報導，楊洋受訪時表示，能出演消防員很榮幸，以前總覺得消防員的職責只有救火，真正接觸了解這個群體之後才發現他們的工作很偉大但又很接地氣，比如有人戒指卡住了、幫居民摘馬蜂窩都是他們的日常工作之一。可說是「時時刻刻在保護每一個老百姓。」

「我的人間煙火」拍攝時期恰逢高溫，楊洋等飾演消防員的演員們每天要穿著消防工作服，背著沉重的「空呼」（正壓式空氣呼吸器，消防員的重要裝備之一）演出滅火救援等情節，這對他們的體能是一種極限挑戰。

「我們所有演消防員的，體能都推到了極限，一定要扛得住。」他回憶起第一次穿上「空呼」進入有火的實景場地時，是有點害怕的，忍不住會想：要是空呼突然沒有氧氣了，那應該怎麼辦？通過演這部劇，他真切體會到消防員作為普通人的一面，以及他們堅定無畏的精神世界。

楊洋曾經演過特種兵。（取材自微博）
楊洋曾經演過特種兵。（取材自微博）

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