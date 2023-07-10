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李玟老公被爆假富豪 「Bruce全靠她捧上位」

娛樂新聞組／綜合報導
李玟驟逝後，她的富商老公Bruce成議論焦點。(取材自微博)
李玟驟逝後，她的富商老公Bruce成議論焦點。(取材自微博)

華語歌壇天后李玟（CoCo）驟逝後，被爆出軌傳聞的富商老公Bruce成議論焦點，但Bruce在訃聞中稱李玟是「摯愛的妻子」，惹來網友抨擊。近日，Bruce的頂級富豪身分也遭到質疑，李玟二姊李思林罕見鬆口，「是我妹妹一手把他捧上去富豪榜！」。

一名小紅書財經專業博主近日討論李玟老公Bruce的富豪身家，先是調查Bruce職業經歷，透露Bruce早年輟學後成為網球私人教練，期間透過人脈認識了大集團老總，做了一些生意，於2003年資產達到千萬。博主也發現，Bruce的身價並不是外界傳聞的90億，他完全稱不上是超級富豪。

據悉，李玟與Bruce相識時正是事業高峰期，身價早已過億，遠超過Bruce，後來在兩人交往期間，Bruce才漸漸因為李玟的關係增添了許多財力，被貼上富豪標籤。

該分析視頻流出後，李玟二姊李思林不但大讚該博主「你是解釋最清楚的人」，更罕見怒批Bruce「是我妹妹一手把他捧上去富豪榜，為他拉關係上位。」

此外，據鳳凰娛樂報導，2011年李玟與Bruce在香港的世紀婚禮，是由李玟親自籌辦並掏出1.5億港幣費用。Bruce在公開資訊中是利標品牌有限公司行政總裁，該公司於2014年5月成立，同年7月在港上市，但Bruce並非公司股東。該公司還被發現，2018年時至2020年經營不佳，在2022年退市。

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