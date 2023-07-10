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模仿張杰唱法失敗？ 周深表演現場翻車 引發倒嗓議論

娛樂新聞組／即時報導
周深近日的一場演出，陷入了翻車爭議。(取材自微博)
周深近日的一場演出，陷入了翻車爭議。(取材自微博)

2014年參加「中國好聲音」打響知名度的周深，唱紅了無數影視劇主題曲，唱功備受肯定，但就是這樣的實力唱將，近日卻陷入了翻車爭議，引發了倒嗓、更換唱法等討論。

周深的歌喉帶有溫暖療癒的特質，媲美女歌手一樣的聲線，能夠輕鬆展現高音。近日，在TMEA盛典上，周深演唱「璀璨冒險人」，卻被發現到了中後段高音部分，他的嗓子似乎變得吃力，聲音又乾又扁，一度還有嘶啞音，有網友質疑，周深似乎是在學習男歌手張杰的唱法，不過，卻被吐槽學失敗了。

還有網友懷疑，周深是不是咽喉出了問題，才需要更換唱法，但也有人認為，周深只是不適合這類型的曲風。

據悉，這不是周深近期翻車的第一個現場，早前與美依禮芽合唱「secret base」時就被網友指出瑕疵很大，兩個聲音像在打架。

周深當年參加選秀節目時，以一首「歡顏」震懾現場所有來賓。2015年，他發行了首支個人單曲「玫瑰與小鹿」，但依然備受質疑。直到「大魚」這首歌發布後，周深大紅。之後，越來越多的影視歌曲找他來演唱，他也成為各大綜藝、晚會以及歌唱節目的熱門嘉賓。

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