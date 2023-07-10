「慶餘年」第二季首曝劇照 張若昀、李沁回歸…還多了這些新面孔

「慶餘年」第二季首發新劇照，張若昀飾演的范閒(左)仍是主角。(取材自微博)

備受觀眾期待的電視劇「慶餘年」第二季已於5月開機拍攝，該劇組近日首發劇照，曝光了張若昀、陳道明、李沁、李小冉等主演的造型，讓粉絲看了紛紛敲碗期待。

新快報報導，「慶餘年」改編自貓膩的同名小說，講述了一個有著神秘身世的少年范閒，自海邊小城初出茅廬，歷經家族、江湖、廟堂的種種考驗、錘煉的故事。第二季將由金牌編劇王倦再度改編，並帶來更加激盪人心的故事，范閒經歷此前的生死起伏，接下來面臨的挑戰將繼續升級。

早前，導演孫皓受訪時表示，第二季目前正在緊張拍攝中，並已結束一個城市的拍攝轉場到第二個城市。第一季口碑爆棚，第二季表現如何自然備受關注。對此，導演孫皓說，因為第二季還沒完成，所以現在還不敢說給大家更多驚喜。

隨著劇集開機，第二季演員陣容也曝光，除了張若昀、李沁、陳道明、吳剛、郭麒麟、田雨、李小冉等原班人馬，還有其他新演員加盟，諸如毛曉彤飾演的北齊大公主、王楚然飾演的桑文、俞飛鴻飾演的皇后、金晨飾演的葉靈兒等。此外，值得一提的是，作為范閒的好友，言冰雲是第一季的重要角色，原本由肖戰主演。而第二季演員變換，由吳幸鍵飾演言冰雲。

對於第二季的演員陣容，導演孫皓表示，原班人馬已經保留了百分之九十九。談及新加盟的演員的表現，導演孫皓希望每個人都會帶來驚喜，「我們劇組非常良性，大家在一起就是探討戲，新加入的會想不要拖大家後腿，以前的老面孔經過三年多的沉澱，更成熟了，一召集馬上回來，把三年多的人生感悟和表演感悟都糅在一起。」