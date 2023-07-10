23歲歐陽娜娜自曝有「貓咪紋」Angelababy「無言」表情引熱議

歐陽娜娜表示自己臉上有貓咪紋。 （影片截圖）

傅娟與歐陽龍的二女兒歐陽娜娜自2016年去中國發展演藝事業後，近幾年許多中國節目都有她的身影。近來她參加中國節目，節目中她向Angelababy 與金靖透露自己有「貓咪紋」，引發網友熱議。

23歲的歐陽娜娜近來參加中國節目《是好朋友的周末》，節目中歐陽娜娜向Angelababy與金靖抱怨自己剛才在電梯中看到痘痘，Angelababy仔細看了一下稱沒看到，「不會看出來，妳皮膚已經很好了」，並要她別對面貌焦慮。緊接著歐陽娜娜則稱自己臉上有「貓咪紋」、「木偶紋」，說前些日子爸爸告訴她臉上黑黑的，她則回爸爸說那是個紋路、皺紋，一旁兩位姐姐仔細看完則尷尬地笑了一下，金靖還出面緩頰說：「爸爸真的很喜歡這樣，我爸有一次講話讓我崩潰，我在那跳繩減肥，他說妳怎麼跳了那麼久繩腿還那麼粗，我就大哭」瞬間化解尷尬。對此，有網友則截圖Angelababy聽完的表情，「歐陽娜娜 貓咪紋」瞬間登上微博 熱搜榜。

許多網友看了節目片段紛紛認為歐陽娜娜有容貌焦慮症，忍不住虧說：「這種感覺就像一個明明很瘦的人，跟妳說她胖死了」、「Baby：妳看我想笑嗎？」、「皺紋就皺紋，還貓咪紋，我豹紋呢」、「Baby這段無語演得真不錯」、「貓咪紋就是印地安紋，哪是什麼皺紋阿，妳管酒窩梨渦叫臉上長了兩個坑嗎？」、「怎麼沒有演技焦慮呢？」。

不過，也有網友出面替歐陽娜娜說話，「不就是綜藝裡一個聊天話題嗎？女生聊這些很正常吧」、「人家錄真人秀一整天都累到不行了，不要惡意解讀人家表情好嗎？」、「請不要過度解讀，好姐妹間的聊天而已」。