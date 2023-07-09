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蔡徐坤「火車便當」不雅照真相…女網友承認「爆假料」

娛樂新聞組／即時報導
蔡徐坤性醜聞案出現大反轉，W女承認「爆假料」。(取材自微博)
蔡徐坤性醜聞案出現大反轉，W女承認「爆假料」。(取材自微博)

中國娛樂圈頂流男藝人蔡徐坤日前被爆，與圈外Ｃ女一夜情後逼對方墮胎，之後更爆出與未成年粉絲Ｗ女發生關係，網上還流傳出他以「火車便當」姿勢抱住女方的不雅照，惹得蔡徐坤出面否認並報警。近日，事件出現大反轉，W女承認自己爆假料，還稱遭到利用。

綜合媒體報導，W女發文坦言，提供給狗仔「陽陽」的照片、對話截圖都是假的，來源為微博和網路論壇，並曬出了一些和八卦媒體的聊天記錄。W女稱原意是想藉機探聽狗仔手上其他關於C女的料。

「為了看起來真實可信，所以我放了些自己的照片，但這種行為是錯誤的，我也擔憂引火上身，所以6月28日我立馬聯繫了陽陽說是假料不要發，否則他會被告。但是陽陽全然不顧，也不回信息，並於7月3日將此假料放出。」她說。

W女表示，「整件事我從頭到尾都是被利用的。並通過此次事件我已經深刻反思，我也只是個剛成年的女孩，因為狗仔的煽風點火，部分過激網友惡意洩露我的照片和隱私，甚至惡意造謠我沒做過的事情 ，已經嚴重影響到我的生活！」

W女還澄清，自己並非蔡徐坤團隊的人給他打配合，也不是為了熱度給狗仔聯合的網紅。她從頭到尾沒得到任何利益，就只是被狗仔利用。

蔡徐坤日前曾發聲明表示，2年前處於單身狀態，與C女交往過，雙方之間的私事已經在2021年妥善解決，彼此沒有進一步的糾葛；他強調，和C女的交往均屬雙方自願，既不存在「女方為未成年」的情況，也不存在所謂的「強制墮胎」，不涉及違法行為，懇請相關自媒體不傳謠、不信謠。

蔡徐坤 墮胎 八卦

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