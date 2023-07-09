馬景濤官宣再婚？ 女網友曬親密合照

女網友曬出與馬景濤(左)的親密合照。 （取材自微博）

台灣61歲藝人馬景濤近年將演藝事業移往大陸，他演過多部瓊瑤電視劇，曾是帥氣的一線小生，他歷經過兩段婚姻，回復單身6年，近來有女網友在微博 貼出與馬景濤親密合照，還稱「偶像成了愛人」。

微博帳號「邊牧波泥小pony」8日突曬出與馬景濤親密合照，只見馬景濤手捧一大束鮮花，親密摟著女生合照，從背景看應該是女生的慶生派對，女方看起來還很年輕，貼文寫著「偶像成了愛人！你是最棒最牛的好演員！永遠的呂洞賓！兒時夏天滿滿的回憶！離了兩次婚我也不介意！因為她們都不懂得珍惜你，我懂！」

這則貼文引發網友熱議，外界也在猜馬景濤是否又結婚了，如今微博帳號「邊牧波泥小pony」已看不見這則貼文，不過從馬景濤近幾年的微博貼文可以看到，他常會在貼文最後TAG很多帳號，其中一個就是「邊牧波泥小pony」，更會轉發「邊牧波泥小pony」的貼文，同樣「邊牧波泥小pony」發文也不時會TAG馬景濤，互動頻繁。

「邊牧波泥小pony」突然高調曬愛公開戀情，嘲諷馬景濤的前妻不懂珍惜，被網友批評她：「情商太低了」、「這麼一官宣，感覺兩人的眼光都不怎麼樣」、「不會說話可以不用說的」。而她未幾就刪除這個示愛帖子，馬景濤則至今尚未回應，有網友懷疑純粹是炒作。