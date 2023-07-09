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張惠妹新加坡清唱李玟招牌歌 淚不止…

娛樂新聞組／綜合報導
張惠妹在新加坡開唱，清唱了李玟的歌，讓全場歌迷淚目。(圖：聲動娛樂提供)
張惠妹在新加坡開唱，清唱了李玟的歌，讓全場歌迷淚目。(圖：聲動娛樂提供)

樂壇天后李玟離世，令歌迷難以接受，海內外藝人紛紛發文悼念。同為天后的張惠妹，近日在新加坡舉辦世界巡演，特地清唱「我依然是你的情人」獻給李玟，讓台上台下哭成一團。

李玟離世之際，張惠妹在新加坡開唱，心情大受影響，她日前在舞台上唱到一半，突然說，「接下來這首歌，我要唱給一個人聽。」接著深深吸了一口氣，清唱了一段約55秒的「我依然是你的情人」。

該首歌正是李玟出道首張專輯的主打歌，她演唱時想起昔日點滴，忍不住眼眶含淚，拭去淚水後對全場感性地說：「我們都要好好的，好嗎？」隨後她帶來「掉了」、「身後」，這段曲序安排堪稱催淚核彈，不只台下痛哭，她每每也都唱到哽咽，只能邊唱邊擦掉淚水。

阿妹和李玟年紀相仿，算是同時期的歌手，兩人關係非常好，2017年李玟在活動上曾向坐在台下的張惠妹喊話，「阿妹你要做我的演唱會嘉賓哦！我們是認識很多年的朋友，希望之後在演唱會上能有特別的合作演出！」張惠妹還熱情回送飛吻。

此外，連日來，網上緬懷李玟的新聞、短片等不斷。但日前有網友發現某珠寶品牌正在撤下建築外牆李玟代言的巨幅海報。

該品牌回應媒體採訪時表示，現在不方便再用李玟的形象進行任何商業推廣，這是為了尊重李玟本人及她的家人。

對此，網友紛紛大讚，「有良心的品牌，不吃人血饅頭」、「尊重藝人家人意願，挺好」，還有網友補充稱，該品牌老闆是李玟粉絲，10年間只有李玟一位代言人，且在其人生低谷時也沒有中斷合作，有情有義，並非人走茶涼。

同為天后級的李玟(左)和張惠妹是多年好友。(取材自微博)
同為天后級的李玟(左)和張惠妹是多年好友。(取材自微博)

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