被爆離巢效力31年TVB… 蔣志光神隱2個月後預告8月復出

蔣志光自從6月離巢效力超過30年的TVB後，一舉一動受到關注。(取材自微博)

現年62歲的蔣志光自從6月被爆出疑離巢效力31年的TVB後，一直神隱，上一次公開露面已是4月的在馬來西亞雲頂舉行的「蔣志光演唱會」，而最近蔣志光終於露面，只見他面色紅潤宣布將於8月與大家見面並開金嗓唱歌。

香港 01報導，入行38年的蔣志光，在演藝圈擁有無數作品，不過入行初期他是由歌手身分出道的，1985年蔣志光獲林子祥邀請到演唱會上模仿他的唱腔，沒想到一炮而紅，也因此被寶麗金唱片賞識，展開了歌手生涯。

蔣志光原本是創作歌手，曾創作過「相逢何必曾相識」、「舊朋友」等，但多年一直未能大紅大紫，使他氣餒至認為自己「歌唱生涯經已完結」，更一度封口不唱。

直到1993年，蔣志光開始於TVB參演不同的劇集，其演技受到不少人認同。當中「老表，你好hea！」一劇，讓蔣志光知名度大開，他更憑此劇勇奪「最佳男配角」及「專業演員大獎」兩個獎項。

在「白色強人」中，他一口流利英文也再次引起網友關注及熱議，以實力甩掉「綠葉王」稱號。蔣志光曾表示，多年來沒有離開過TVB，原因是他獲公司安排足夠的演出數目，可以讓他餬口。若演出數目不夠，他便會選擇離巢。