張柏芝當年失戀 向華強捧成影后

43歲的張柏芝顏值狀態依然不輸新生代小花。（取材自微博）

43歲的張柏芝 在香港 演藝圈打滾多年，當年將張柏芝捧上香港影后的知名製作人向華強大爆，當年為了鼓勵失戀的張柏芝，在一年內給了她兩部大製作。

向華強與向太陳嵐是圈內出名的製作人，曾捧紅周星馳、李連杰、張柏芝等藝人，但後來張柏芝惹怒向華強和向太，向太更對外宣稱永不錄用張柏芝。

據香港01報導，向華強大爆當年張柏芝失戀後狀態很差：「整個人瘦得很厲害」，當時張柏芝的演藝事業還不穩，「可是我們覺得她有潛質，各方面都有條件，不要浪費」。向華強就請出兩大導演，爾冬升和杜琪峯，一年內兩部大製作要捧紅張柏芝，一部是「忘不了」，第二部則是「大隻佬」。

2002年初張柏芝與謝霆鋒 傳出緋聞，之後謝霆鋒與王菲復合，張柏芝深受打擊。同年張柏芝在「忘不了」飾演繼母，不化妝也沒有華麗的衣服，日捱夜捱又要養未婚夫車禍身亡留下的兒子，張柏芝在戲中的堅強、善良、勇敢讓觀眾留下深刻印象，更憑此角在2003年獲得香港金像獎影后。