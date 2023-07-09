王寶強再執導筒 「八角籠中」輸不起

王寶強自導自演「八角籠中」，這也是他第二次當導演，壓力非常大。（取材自微博）

王寶強執導並主演的電影「八角籠中」日前上映，這是他第二次做導演，他說有點輸不起了。王寶強表示，這六年，他放下所有，只拍了這一部電影。這部電影既是他對觀眾的承諾，也是他的又一次突破。

新快報報導，「八角籠中」講述了退役拳手向騰輝一心想退出格鬥圈，卻陰差陽錯地給一群無人照顧的孩子當了教練。為了賺錢，他打起了在夜總會讓孩子們打假拳吸引客人的主意，結果卻被客人識破。在經過一番挫折後，他決定培訓孩子們練習真正的格鬥。讓他沒有想到的是，要想參賽，除要有實力外，還需要面對更加難纏的現實矛盾，一場殘酷的生活「格鬥」賽就此拉開了帷幕。

據報導，繼「大鬧天竺」後，這是王寶強第二次當導演，壓力非常大，「執導的第一部作品『大鬧天竺』之後，沒有達到觀眾的預期，我心裡是有愧疚的，非常難過。所以我之前說過，欠觀眾一部好看的電影。別人可能忘了這個事情了，但是對於我來說，說過，就得執行。不能停，我得去做。因為我是第二次當導演，說實話，我有點輸不起了。這部戲是我的生命，我也摔不起了。」

報導稱，王寶強回憶，當時劇本準備好後，卻沒人敢投，「沒人看好我，我面對很多的質疑。」最後，他貸款 湊錢，「這口氣在我這兒憋了很久了。只要我活著，『八角籠中』必須要拍好，砸鍋賣鐵也要嘗試一次。」為了拍好「八角籠中」，王寶強用了三年時間到四川體驗生活，前後一共用了六年才拍出了「八角籠中」，「我的想法是，寧可不做，也不要倉促去嘗試。」

因為片中王寶強是中年發福的小生意人形象，他為此用了兩年時間增肥30斤，「吃飯增肥也是很辛苦的，連續兩年，吃吃吃，六塊腹肌沒了。我照鏡子的時候，看到自己肚子上都是肉，非常難過。但是，但是穿上向騰飛肥胖 的衣服的時候，我是幸福的，因為我找到了這個人物的靈魂和狀態，我變成了他。」同時，為了讓電影更具真實性，「八角籠中」的小演員，也是王寶強從大山裡找來的，「讓他們一起生活，吃、住、學習、練格鬥。讓他們解放天性，剛開始山裡的孩子都不太放得開，一旦放開了，他們身上那種淳樸、自然的野性，以及男孩子的皮實勁，全都出來了。我很感謝他們，因為這些生動真實的面孔，才幫助我這部電影作品呈現出『真實』。」