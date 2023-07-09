我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華男偷信賊徒手強開信箱 布魯克林8大道受害人公開錄像揪罪犯

住不起洛杉磯市區 飯店藍領工1周睡車上4天

曾演特種兵… 楊洋再扮消防員：體能上的極限挑戰

娛樂新聞組／即時報導
楊洋扮演消防員，英氣逼人。(取材自微博)
楊洋扮演消防員，英氣逼人。(取材自微博)

由楊洋、王楚然領銜主演的電視劇「我的人間煙火」日前開播。據悉，楊洋曾在「特戰榮耀」裡演過特種兵，這次又在「我的人間煙火」首次飾演消防員，他表示，能出演這麼偉大的消防員很榮幸。

劇中，楊洋飾演的宋焰和王楚然飾演的許沁，這對曾經的情侶多年後再次相遇時，已分別成為消防站站長和急診科醫生，兩人在一次次密切配合中攜手守護這座城市的人間煙火。

新京報報導，楊洋受訪時表示，能出演消防員很榮幸，以前總覺得消防員的職責只有救火，真正接觸了解這個群體之後才發現他們的工作很偉大但又很接地氣，比如有人戒指卡住了、幫居民摘馬蜂窩都是他們的日常工作之一。可說是「時時刻刻在保護每一個老百姓。」

「我的人間煙火」拍攝時期恰逢高溫，楊洋等飾演消防員的演員們每天要穿著消防工作服，背著沉重的「空呼」（正壓式空氣呼吸器，消防員的重要裝備之一）演出滅火救援等情節，這對他們的體能是一種極限挑戰。

「我們所有演消防員的，體能都推到了極限，一定要扛得住。」他回憶起第一次穿上「空呼」進入有火的實景場地時，是有點害怕的，忍不住會想：要是空呼突然沒有氧氣了，那應該怎麼辦？通過演這部劇，他真切體會到消防員作為普通人的一面，以及他們堅定無畏的精神世界。

高溫

上一則

「IU的男人」李鐘碩減肥破功 抵台狂吃小籠包、芒果冰

延伸閱讀

今日凌晨大火燒毀巴沙迪那大學俱樂部廚房區

今日凌晨大火燒毀巴沙迪那大學俱樂部廚房區
楊洋與王楚然擁吻CP感炸裂 網友激動喊：原地結婚

楊洋與王楚然擁吻CP感炸裂 網友激動喊：原地結婚
「我的人間煙火」 楊洋、王楚然雙向奔赴愛情

「我的人間煙火」 楊洋、王楚然雙向奔赴愛情
三消防員為產婦接生 18年後嬰兒成為他們的實習生

三消防員為產婦接生 18年後嬰兒成為他們的實習生

熱門新聞

歌手李玟家中輕生離世，終年48歲。（取材自臉書）

歌手李玟家中輕生離世 終年48歲

2023-07-05 09:29
張慕童的五官輪廓是張智霖與袁詠儀的混合體。(取材自微博)

最帥星二代… 張智霖、袁詠儀愛子魔童 身高飆到一米九

2023-07-04 08:00
李玟生前形象相當陽光。(摘自臉書)

哭了…李玟40秒告別音檔瘋傳 成最後遺言

2023-07-05 10:16
李玟多年來受腿部天生缺陷所苦，2月底入院開刀。（截取自微博）

李玟過世「80歲母親最先發現」憂鬱症內幕曝光難救回

2023-07-05 11:42
75歲的汪明荃唱起「萬水千山總是情」，氣場全開。(取材自微博)

「灣區升明月」晚會驚見假唱、走音… 75歲汪明荃真唱被狂讚

2023-06-29 22:35
李玟去年才推出新歌「樂園Wonder」。(華納音樂提供)

48歲李玟輕生不治 昔揭身體缺陷「靠一隻腿支撐」

2023-07-05 09:55

超人氣

更多 >
洛杉磯時報：華裔第二代卓越經營 大華超市成全美名店

洛杉磯時報：華裔第二代卓越經營 大華超市成全美名店
中國地鐵又見活春宮 大連驚見男把頭鑽女伴裙裡「吃海鮮」

中國地鐵又見活春宮 大連驚見男把頭鑽女伴裙裡「吃海鮮」
何謂集束彈？為何美國供應烏克蘭？相關爭議一文看懂

何謂集束彈？為何美國供應烏克蘭？相關爭議一文看懂
杭州男賣3套房換別墅 剛到手就秒悔…因為5理由

杭州男賣3套房換別墅 剛到手就秒悔…因為5理由
150萬留學回國薪5000 南京學者：回報率太低

150萬留學回國薪5000 南京學者：回報率太低