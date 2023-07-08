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與易烊千璽傳姐弟戀 宋妍霏闢謠：純屬無中生有

娛樂新聞組／即時報導
易烊千璽被傳出姐弟戀。（取材自微博）
易烊千璽被傳出姐弟戀。（取材自微博）

28歲知名女星宋妍霏的工作室，7日罕見澄清戀愛傳聞，否認與23歲男星易烊千璽的姐弟戀。宋妍霏工作室表示，這樣的消息實在是太過無稽之談了，希望大家不要相信。

綜合媒體報導，之所以傳出宋妍霏與易烊千璽戀愛，是因為有八卦人士爆料，「男頂流小X」的三段戀情，對於「男頂流小X」的身分，狗仔給出幾個關鍵提示：是男團出道，並曾和知名90花傳緋聞，談過三段戀愛，女方都是姐姐。「小X」2018年拍戲時和大自己6歲的R戀愛，小X帶R女演員去自己常去的舞社，被粉絲撞見。

有網友猜測這個「男頂流小X戀情瓜」提到的分別是易烊千璽和周冬雨、宋妍霏、王鶴潤，引發熱議。隨後，宋妍霏工作室發文闢謠：「關於宋妍霏女士的內容純屬無中生有，內容均為假！無稽之談！」

針對爆料，網友們都力挺宋妍霏工作室的闢謠，並紛紛聲討爆料造謠者；「別給女明星造黃謠，女明星的命也是名」、「支持維權，放過宋妍霏吧」、「別欺負我們的姐姐了」。

也有評論指出，易烊千璽才23歲，這麼年輕就談戀愛，的確對事業不太有利，「相信易烊千璽不會拿自己的前途開玩笑」。

繼宋妍霏之後，王鶴潤工作室也發文闢謠。爆料中提到「2018年小X因為拍戲結識了一位比自己大6歲的R女演員，女演員並不出名」，雖然網友猜測這位「R女演員是王鶴潤」但王鶴潤工作室稱這些爆料屬於不實消息，並呼籲網友不信謠不傳謠。

宋妍霏的工作室發聲明駁斥姐弟戀的傳聞。（取材自微博）
宋妍霏的工作室發聲明駁斥姐弟戀的傳聞。（取材自微博）

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