與易烊千璽傳姐弟戀 宋妍霏闢謠：純屬無中生有

易烊千璽被傳出姐弟戀。（取材自微博）

28歲知名女星宋妍霏的工作室，7日罕見澄清戀愛傳聞，否認與23歲男星易烊千璽的姐弟戀。宋妍霏工作室表示，這樣的消息實在是太過無稽之談了，希望大家不要相信。

綜合媒體報導，之所以傳出宋妍霏與易烊千璽戀愛，是因為有八卦 人士爆料，「男頂流小X」的三段戀情，對於「男頂流小X」的身分，狗仔給出幾個關鍵提示：是男團出道，並曾和知名90花傳緋聞 ，談過三段戀愛，女方都是姐姐。「小X」2018年拍戲時和大自己6歲的R戀愛，小X帶R女演員去自己常去的舞社，被粉絲撞見。

有網友猜測這個「男頂流小X戀情瓜」提到的分別是易烊千璽和周冬雨、宋妍霏、王鶴潤，引發熱議。隨後，宋妍霏工作室發文闢謠：「關於宋妍霏女士的內容純屬無中生有，內容均為假！無稽之談！」

針對爆料，網友們都力挺宋妍霏工作室的闢謠，並紛紛聲討爆料造謠者；「別給女明星造黃謠，女明星的命也是名」、「支持維權，放過宋妍霏吧」、「別欺負我們的姐姐了」。

也有評論指出，易烊千璽才23歲，這麼年輕就談戀愛，的確對事業不太有利，「相信易烊千璽不會拿自己的前途開玩笑」。