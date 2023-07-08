張柏芝當年失戀暴瘦 靠著繼母角色大翻身

張柏芝（右）與劉德華（左）主演「大隻佬」，入圍影后。（取材自豆瓣電影）

43歲的張柏芝 雖然已是三寶媽，顏值狀態依然不輸新生代小花；當年將張柏芝捧上香港 影后的知名製作人向華強，大爆當年為了鼓勵失戀的張柏芝，在一年內給了她兩部大製作。

向華強與向太陳嵐是圈內出名的製作人，曾捧紅周星馳、李連杰、張柏芝等藝人，但後來張柏芝惹怒向華強和向太，向太更對外宣稱永不錄用柏芝。

據香港01報導，向華強大爆當年張柏芝失戀後狀態很差：「整個人瘦的很厲害」，時她張柏芝的演藝事業還不穩，「可是我們覺得她有潛質，各方面都有條件，不要浪費」。向華強就請出兩天導演，爾冬升和杜琪峯，一年內兩部大製作要捧紅張柏芝，一部是「忘不了」，第二部則是「大隻佬」。

2002年初張柏芝與謝霆鋒 傳出緋聞，之後謝霆鋒與王菲復合，張柏芝深受打擊。同年張柏芝在「忘不了」飾演繼母，不化妝也沒有華麗的衣服，日捱夜捱又要養未婚夫車禍身亡留下的兒子，張柏芝在戲中的堅強、善良、勇敢讓觀眾留下深刻印象，更憑此角在2003年獲得香港金像獎影后。