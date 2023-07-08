單眼含淚哭戲救演技 Baby獲封仙女落淚

Angelababy在電視劇「暮色心約」中飾演心理諮詢師。(取材自微博)

Angelababy （楊穎）主演的兩部電視劇「暮色心約」與「塵緣」近日相繼開播，Baby在兩部劇中不約而同都有哭戲，非常考驗演技，因此，關於Angelababy演技的話題不時登上微博 熱搜，引起熱議。

香港 01報導，「暮色心約」是Angelababy與任嘉倫合作的現代劇，她在劇中飾演心理諮詢師；「塵緣」則是搭檔馬天宇的古裝仙俠劇。其實，自從2016年的「孤芳不自賞」後，Baby的演技就飽受批評，直到2020年以配角出演網劇「摩天大樓」時，才重振口碑。

無獨有偶，Baby在兩部新劇中都有哭戲，「暮色心約」演繹的是在勸說跳樓男子時，想到爸爸經歷而紅了眼眶，於是Baby單眼含淚再自然滴落的演技，被網友封為「仙女落淚」，「楊穎一滴淚演技」並登上微博熱搜。

「塵緣」中，Baby面對愛人一夜之間要迎娶別人，遭遇情感背叛後的當面對峙，Baby雙眼飽含淚水，手握寶劍刺向對方，痛心卻要強忍眼淚，便衍生了「Angelababy新劇眼中含淚」以及「Angelababy哭戲有進步嗎」等話題，引起網友討論。

報導說，雖然Baby比起當年演技有所進步，但不少網友還是不買單，有人說，「熟悉的先瞪大眼珠子」、「明明是空洞的，根本無法共情，閉眼誇嗎」等。