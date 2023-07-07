雪夜買百斤柑橘義助老翁 李玟暖心往事被曝出

歌壇天后李玟依然活在很多人的心目中。(取材自微博)

華語歌壇天后李玟 （CoCo）驚爆離世，震驚各界。她生前曾在選秀節目「中國好聲音」擔任導師，讓觀眾印象深刻。近日，有網友發現，參加過該節目的歌手中，已有3人在短短兩個月內過世，驚人巧合讓網友相當不捨。此外，李玟2016年錄製「我是歌手」時，曾仗義在雪夜買下老翁百斤柑橘的善舉，也被曝光。

參加過「中國好聲音4」台灣海選的男歌手古家齊，今年5月與女友傳出車禍驟逝，享年31歲；而在2013年參加過「中國好聲音2」、獲得亞軍頭銜的男歌手張恒遠，則在6月間因罹患黑色素瘤離世，他的昔日導師汪峰慟喊「天堂裡仍有你的歌聲」。

李玟則是在2022年參加「2022中國好聲音」，在節目中擔任導師，期間她曾為了爭取學員權益，與製作單位工作人員起衝突，一度引發熱議。

李玟逝世後，「中國好聲音」在微博 發文悼念，「李玟導師，謝謝您給觀眾留下的音樂回憶，謝謝您用歌聲傳遞的愛與美好。一路好走」，沒想到PO文一出惹怒全網，認為節目組沒資格，目前留言區已被關閉。

李玟為人暖心仗義的事件不只一樁，據媒體報導，李玟2016年到長沙錄製「我是歌手」時，得知老翁雪夜裡在路邊賣橘子，她便託家人將老翁還沒賣完的一百多公斤柑橘包下，分裝送給當時錄製節目的人，並留了2000元人民幣給老翁，事後又添購了棉衣和補品送給老翁及其家人。