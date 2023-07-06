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楊洋與王楚然擁吻CP感炸裂 網友激動喊：原地結婚

記者楊起鳳／綜合報導
王楚然飾演急診科醫生。（圖：愛奇藝國際站提供）
王楚然飾演急診科醫生。（圖：愛奇藝國際站提供）

中國影劇「BG之神」（BG意指異性情侶）楊洋與王楚然合作演出新劇「我的人間煙火」開拍後便受到高度矚目，預告觀看次數已超過1873萬次，兩人在劇中原本是情竇初開的小情侶，卻因家人反對而被迫分手，10年後重逢，決定不再錯過彼此。預告裡楊洋跟王楚然甜蜜擁吻，充滿電流的眼神互動，讓不少網友激動表示，兩人CP感炸裂，希望他們原地結婚。

楊洋劇中飾演消防員「宋焰」，因為工作關係，他和曾經的初戀，現已成為急診科醫生的「許沁」（王楚然 飾）再度有了交集，兩人攜手搶救生命，多年的心結也逐漸解開，並重新走在一起。劇中，楊洋展現熱血硬漢形象，他穿著消防員制服，背上沉重裝備，進入發生爆炸的火場救災，和死神賽跑，堅定地說出「對每個人來說，都有比死更重要的事情，我們就是這座城市的膽子。」逼真的災難現場畫面也令人感到震撼。

楊洋在劇中飾演消防員。（圖：愛奇藝國際站提供）
楊洋在劇中飾演消防員。（圖：愛奇藝國際站提供）

王楚然飾演的急診科醫生許沁，在媽媽的高壓式教育下成長，無法逃離原生家庭，讓她痛苦不已。王楚然受訪時說：「我想演的是現實生活中真的存在的人，而不是大家心目中的完美女性形象，我希望她是有點瑕疵、有點性格的。剛開始時我也覺得她怎麼對工作或戀愛，總是表現出猶豫不決的樣子，但當我看到她一路的成長過程後，也開始試著去理解她的內心。」

「我的人間煙火」主題曲「煙火人間」由那英演唱，楊洋在微博上感性地寫道：「那姐一開口，我就回到了拍攝現場，每一個畫面都歷歷在目。」

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