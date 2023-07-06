李玟離世國際關注 英媒稱「巨星殞落」

李玟是國際巨星，離世新聞被外媒「BBC」大篇幅報導。（取材自BBC）

樂壇天后「CoCo」李玟 驚傳抑鬱離世，享年48歲。由於李玟生前締造無數驚人紀錄，包括曾是首位登上奧斯卡 頒獎典禮獻唱的華人 歌手、美國NBA首位演唱的華人歌手，也曾為茱莉亞蘿勃茲主演億萬票房大片「落跑新娘」演唱插曲，國際成績傲人，消息公布數小時之後，國際媒體紛紛報導，包括「CNN」、「BBC」、「每日郵報」，更成為歐美知名娛樂媒體「E!Online」點擊數最高新聞，證實全球都為這件憾事震驚不已。

歐美各大媒體紛紛報導，表明全球痛失一位美聲天后，她曾是首位在美國洛杉磯迪士尼音樂廳舉辦個人演唱會的華人歌手，代表作「DiDaDi」也曾榮獲Billboard國際最佳華語音樂錄影帶，英國「衛報」提及李玟早於19歲就成名，隨後不斷締造佳績，誇讚她有著令人印象深刻的歌聲，還有精湛的舞蹈，有如「亞洲的瑪麗亞凱莉」，更有不少外媒、推特網友稱讚她多年以來對抗腳傷、抑鬱症，是生命的鬥士。

李玟不但在兩岸三地相當受歡迎，由於她曾經發行英文專輯，更是首位登上奧斯卡金像獎頒獎典禮獻唱、首位在NBA籃球賽上演唱美國國歌的華語女歌手，在歐美也擁有相當高的知名度，英媒「太陽報」就以「巨星殞落」描述這起憾事，並一度把報導放在國際版首頁。