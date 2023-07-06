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李玟曾嗆好聲音 遭節目組報復「強忍腳疾跌坐在地」

娛樂新聞組／綜合報導
李玟擔任「中國好聲音」導師時，曾在錄製現場大聲質疑導演，之後被節目組報復。（取材自微博）
李玟擔任「中國好聲音」導師時，曾在錄製現場大聲質疑導演，之後被節目組報復。（取材自微博）

李玟去年曾擔任音樂選秀節目「中國好聲音」導師，香港01報導，2022年一段她疑似有所不滿，於現場怒斥賽制不公的影片在網上流傳，從影片中所見，李玟在錄製現場大聲質疑導演「為什麼73分的有第二次機會，88.3的沒有第二次機會，可以解釋一下嗎？這個公道嗎？」之後再鬧：「瞎的，大家都在看！你不說所有人都會說」，隨即離開錄製現場。

有網友認為李玟鬧得對：「感覺這個節目的規則很離譜」，李玟疑似當眾鬧人的影片獲引起網友熱議，一度上了微博熱搜榜。

ETtoday報導，李玟2022年參加「中國好聲音」，在現場質疑工作人員要求透明的制度，沒想到正義之舉卻被節目組陰。當時她和王澤鵬一起表演，說好挽手唱歌就是不希望觀眾看出腳傷復發，怎料節目組臨時改走位，讓她只能獨自站立。

李玟奮力唱完自己負責的部分後，直接跌坐在地，為了不影響王澤鵬比賽，忍著疼痛繼續和聲，而播出的版本聽不出異樣，是因為音源部分本身就是彩排時補上去的。粉絲當時就氣得要浙江衛視出面道歉跟說明，但至今沒有獲得回應。

因此，在「中國好聲音」發文哀悼李玟時，這件過往爭議也被翻出來，網友痛批「垃圾台，節目垃圾」、「現今社會好人總是被辜負」、「太黑了」，官方微博隨即開啟評論篩選功能。

李玟 微博 香港

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