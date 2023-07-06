「我的人間煙火」 楊洋、王楚然雙向奔赴愛情

楊洋、王楚然（圖）在劇中詮釋破鏡重圓的故事。（取材自微博）

青春成長情感大劇「我的人間煙火」近日開播，該劇由李木戈執導，楊洋、王楚然領銜主演，匯集了王彥霖、魏大勛、張彬彬、楊超越等演員，終極預告中主要角色悉數亮相，守護人間煙火的熱血故事和破鏡重圓的情感交織，引發觀眾關注。

楊洋（圖）、王楚然在劇中詮釋破鏡重圓的故事。（取材自微博）

新快報報導，「我的人間煙火」通過展現宋焰和許沁在各自的工作崗位上忠於職守、共同成長的故事，生動詮釋了消防員和醫師在災害和險情面前的精神意志。在共同歷經磨難和考驗後，不管是一直堅守職業信仰的宋焰，還是最初心態迷茫的許沁，抑或是曾不理解宋焰嚴苛標準的新兵們，都逐漸明白自己承擔的不僅僅是一份工作，更是救人於水火的沉重而又光榮的責任。

當逆火前行的消防員與救死扶傷的醫師相遇，是「火焰藍」與「天使 白」激情碰撞的浪漫加倍，還是雙重困境模式下的並肩作戰？宋焰與許沁開局即重逢，揭開多年前的回憶，相遇時眼神裡故事感勝過千言萬語。消防員爭分奪秒搶險救火反遭一位車主埋怨、宋焰向新兵講述消防員的初心、許沁正面回懟因升職遭受的議論……兩人將如何以全新的身分再續前緣？

「你們兩個之間那道牆，永遠存在」，終極預告中劇情初現端倪。家庭的反對、陰差陽錯的誤會和分離多年後若有似無的距離感，讓宋焰和許沁的破鏡重圓之路崎嶇坎坷、困難重重。「你跟沁沁不要來往了，是你不配」，陳瑾飾演的許沁母親不怒自威，預示了男女主角及兩個家庭之間如同「冰與火」般的碰撞。

除了虐心戀情，預告中更刻畫出「最美逆行者」捨生忘死、義無反顧的精神。宋焰與他的隊友們「刀山敢上、火海敢闖」，敢跟死神和時間賽跑的「藍朋友」帶來了希望的光；許沁和她的同事們衝鋒在前、不計得失，對生命充滿無上敬畏。

劇中採用了經典的「職業+成長」模式，既有細膩溫暖的人間煙火氣，也有勇於擔當奉獻的大局觀。宋焰堅守著心中的信仰，要做「這座城市的膽子」，即使經歷了事業上的挫折，見證了戰友的受傷犧牲也不曾退縮；許沁因原生家庭的影響，習慣性帶著一點疏離和防禦，也在數次救援的歷練中建立起獨立的勇氣。

男女主角在密切合作中逐漸靠近，在甜虐交織的情感拉扯中逐漸看清彼此的情誼，雙向奔赴和勢均力敵的愛情，引發當代年輕人的情感認同與嚮往。