我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

借用手機安裝APP竟遭轉帳 華人失金500元

李玟身價估1.28億美元 與夫膝下無子遺產傳留「這3人」

「我的人間煙火」 楊洋、王楚然雙向奔赴愛情

娛樂新聞組／綜合報導
楊洋、王楚然（圖）在劇中詮釋破鏡重圓的故事。（取材自微博）
楊洋、王楚然（圖）在劇中詮釋破鏡重圓的故事。（取材自微博）

青春成長情感大劇「我的人間煙火」近日開播，該劇由李木戈執導，楊洋、王楚然領銜主演，匯集了王彥霖、魏大勛、張彬彬、楊超越等演員，終極預告中主要角色悉數亮相，守護人間煙火的熱血故事和破鏡重圓的情感交織，引發觀眾關注。

楊洋（圖）、王楚然在劇中詮釋破鏡重圓的故事。（取材自微博）
楊洋（圖）、王楚然在劇中詮釋破鏡重圓的故事。（取材自微博）

新快報報導，「我的人間煙火」通過展現宋焰和許沁在各自的工作崗位上忠於職守、共同成長的故事，生動詮釋了消防員和醫師在災害和險情面前的精神意志。在共同歷經磨難和考驗後，不管是一直堅守職業信仰的宋焰，還是最初心態迷茫的許沁，抑或是曾不理解宋焰嚴苛標準的新兵們，都逐漸明白自己承擔的不僅僅是一份工作，更是救人於水火的沉重而又光榮的責任。

當逆火前行的消防員與救死扶傷的醫師相遇，是「火焰藍」與「天使白」激情碰撞的浪漫加倍，還是雙重困境模式下的並肩作戰？宋焰與許沁開局即重逢，揭開多年前的回憶，相遇時眼神裡故事感勝過千言萬語。消防員爭分奪秒搶險救火反遭一位車主埋怨、宋焰向新兵講述消防員的初心、許沁正面回懟因升職遭受的議論……兩人將如何以全新的身分再續前緣？

「你們兩個之間那道牆，永遠存在」，終極預告中劇情初現端倪。家庭的反對、陰差陽錯的誤會和分離多年後若有似無的距離感，讓宋焰和許沁的破鏡重圓之路崎嶇坎坷、困難重重。「你跟沁沁不要來往了，是你不配」，陳瑾飾演的許沁母親不怒自威，預示了男女主角及兩個家庭之間如同「冰與火」般的碰撞。

除了虐心戀情，預告中更刻畫出「最美逆行者」捨生忘死、義無反顧的精神。宋焰與他的隊友們「刀山敢上、火海敢闖」，敢跟死神和時間賽跑的「藍朋友」帶來了希望的光；許沁和她的同事們衝鋒在前、不計得失，對生命充滿無上敬畏。

劇中採用了經典的「職業+成長」模式，既有細膩溫暖的人間煙火氣，也有勇於擔當奉獻的大局觀。宋焰堅守著心中的信仰，要做「這座城市的膽子」，即使經歷了事業上的挫折，見證了戰友的受傷犧牲也不曾退縮；許沁因原生家庭的影響，習慣性帶著一點疏離和防禦，也在數次救援的歷練中建立起獨立的勇氣。

男女主角在密切合作中逐漸靠近，在甜虐交織的情感拉扯中逐漸看清彼此的情誼，雙向奔赴和勢均力敵的愛情，引發當代年輕人的情感認同與嚮往。

天使

上一則

古天樂撞臉憤怒鳥 倒八字眉被疑整過頭

下一則

李玟曾嗆好聲音 遭節目組報復「強忍腳疾跌坐在地」

延伸閱讀

煙火後遺症 官方示警南加空氣汙染嚴重

煙火後遺症 官方示警南加空氣汙染嚴重
三消防員為產婦接生 18年後嬰兒成為他們的實習生

三消防員為產婦接生 18年後嬰兒成為他們的實習生
全美最大… 紐約梅西國慶煙火燦爛 驚嘆連連

全美最大… 紐約梅西國慶煙火燦爛 驚嘆連連
野火消防員自動調薪法案 拚過關

野火消防員自動調薪法案 拚過關

熱門新聞

歌手李玟家中輕生離世，終年48歲。（取材自臉書）

歌手李玟家中輕生離世 終年48歲

2023-07-05 09:29
75歲的汪明荃唱起「萬水千山總是情」，氣場全開。(取材自微博)

「灣區升明月」晚會驚見假唱、走音… 75歲汪明荃真唱被狂讚

2023-06-29 22:35
張慕童的五官輪廓是張智霖與袁詠儀的混合體。(取材自微博)

最帥星二代… 張智霖、袁詠儀愛子魔童 身高飆到一米九

2023-07-04 08:00
王鶴棣被網友列入心目中「四大頂流」之一。(取材自微博)

男星「新四大頂流」… 王一博、肖戰、易烊千璽後 他也入選了

2023-06-28 21:33
李玟生前形象相當陽光。(摘自臉書)

哭了…李玟40秒告別音檔瘋傳 成最後遺言

2023-07-05 10:16
李玟多年來受腿部天生缺陷所苦，2月底入院開刀。（截取自微博）

李玟過世「80歲母親最先發現」憂鬱症內幕曝光難救回

2023-07-05 11:42

超人氣

更多 >
歌手李玟家中輕生離世 終年48歲

歌手李玟家中輕生離世 終年48歲
李玟結婚12年做9次人工受孕都失敗 曾述說自己打3支針

李玟結婚12年做9次人工受孕都失敗 曾述說自己打3支針
哭了…李玟40秒告別音檔瘋傳 成最後遺言

哭了…李玟40秒告別音檔瘋傳 成最後遺言
李玟過世「80歲母親最先發現」憂鬱症內幕曝光難救回

李玟過世「80歲母親最先發現」憂鬱症內幕曝光難救回
48歲李玟輕生不治 昔揭身體缺陷「靠一隻腿支撐」

48歲李玟輕生不治 昔揭身體缺陷「靠一隻腿支撐」