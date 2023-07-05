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私服帶貨維密？楊冪露肩帶穿搭惹議

娛樂新聞組／即時報導
楊冪露肩帶穿搭，被指帶貨維密。（取材自微博）
楊冪露肩帶穿搭，被指帶貨維密。（取材自微博）

中國女星楊冪以高顏值和火辣身材擄獲大批粉絲，她身兼內衣品牌維多利亞的秘密（Victoria’s Secret）代言人，近日她的私服露肩帶穿搭曝光，被指不愧為品牌代言人，但外界評價兩極，有人覺得效果不錯，有人覺得毫無美感甚至顯得很廉價。

隨著有人根據楊冪露出的肩帶，扒出她的內衣品牌，原來楊冪穿的是自家代言的維密，露肩帶一方面是為了搭配，一方面也未嘗不是為了帶貨。

楊冪代言了3年的「維多利亞的秘密」，近年口碑不算太好，楊冪一穿，更是讓大家想起品牌負面相關，她本以為是能幫品牌帶帶貨，沒想到卻有反效果。評論區開始吐槽起維密，直言他們產品質量差，穿起來不舒適，洗一洗就皺了，門店服務態度不好等等等等。

不過這些評論基本上是個人體驗，和楊冪沒太大關係，但當大家批判起維密品牌價值取向，以及露肩帶穿搭所代表流行趨勢，楊冪瞬間就尷尬了。

楊冪全身穿搭——露腰、閃鑽肩帶、小上衣，總結起來就三個字「白幼瘦」；楊冪談「白幼瘦」審美，坦言提出這種標準的人沒安好心，她希望女孩子可以被公平對待，可以好好工作，去創造社會價值。

楊冪說出這段話的時候，她已經代言維密一段時間，一個大談拒絕「白幼瘦」審美的女明星，不但代言一個推崇極致瘦的內衣品牌，而且還打扮成典型「白幼瘦」風格帶貨，這才是爭議所在。

楊冪露肩帶穿搭，被指帶貨維密。（取材自微博）
楊冪露肩帶穿搭，被指帶貨維密。（取材自微博）

楊冪

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