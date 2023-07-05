張智霖、袁詠儀兒飆高1米9 網封最帥星二代

張慕童的五官輪廓是張智霖與袁詠儀的混合體。(取材自微博)

香港 演藝圈夫妻檔張智霖與袁詠儀的兒子張慕童（魔童），完美遺傳父母的良好基因，不僅長得帥氣白淨，近日，他在社交平台曬出生活照，被發現拔高不少，網友目測應該至少有190公分，被封「最帥星二代」。

香港01報導，張慕童目前就讀香港國際學校（Hong Kong International School），操得一口流利的英語，每次在IG曬文用的都是英文。除了懂得玩樂器，他還熱愛運動，特別是滑板，經常分享滑板的影片，身手相當靈活。

此外，張慕童的顏值更是網友關注焦點，擁有精緻五官的他，長得又高又瘦，身高甚至超過爸爸，他的長相則是張智霖與袁詠儀的混合體，隨著年齡增長愈來愈帥。

近日張慕童曬出一張暴露身高的相片，圖中可見到他輕輕一跳便掂到天花板，而且高度接近有一度門那麼高，目測至少有190公分高。