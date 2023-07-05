周潤發錯過經典港片 意外成就星爺封影帝

「審死官」原屬意由周潤發(右)與鄭裕玲合演。(取材自微博)

周潤發 最新作品「別叫我賭神」近日於香港 上映，發哥繼2018年「無雙」後闊別大銀幕5年，終於以「賭片」回歸，並於作品上映4日內大破500萬票房，成績表令人滿意。發哥作為香港其中一位最著名演員，由曾經的票房毒藥，成為三屆金像獎影帝，並憑多年作品舉世知名，其中不得不提及一部揚威海外的重要代表作，以及一部擦身而過、卻意外造就周星馳 成為影帝。

香港01報導，1992年年度最賣座香港電影「審死官」（台譯「威龍闖天關」），堪稱周星馳最為經典的作品之一，當年杜琪峰、周星馳與梅豔芳合作，造就5021萬香港票房成績，也成為家傳戶曉的喜劇作品，更讓周星馳於第37屆亞太影展獲封影帝。據指在周星馳飾演「狀王」宋世杰前，「審死官」的男女主角原來屬意由另一對銀幕情侶主演，而男主角竟然是銀幕形象差異甚大的周潤發。

在「雙周一成」的年代，周潤發與周星馳同為炙手可熱的一線男演員，「審死官」原定由周潤發夥拍Do姐鄭裕玲合演，卻因為發哥與「審死官」製片方存在合約問題，令他與作品擦身而過。後來「審死官」就周星馳的無厘頭風格大幅修改原有劇本，過程更長達四個月，才成就今天仍然受盡影迷歡迎、金句精警的「審死官」一作。

在錯過「審死官」後八年，周潤發卻憑另一部電影揚威國際，成為海外影迷也印象深刻的香港演員。2000年，國際知名導演李安改編王度蘆的小說作品「臥虎藏龍」，並結集兩岸三地與美國合拍作品。

據指，「臥虎藏龍」的男主角李慕白，原屬意由當時已國際知名的「功夫皇帝」李連杰飾演，電影亦有不少橋段為李連杰度身訂造，可惜李連杰的妻子利智當時正懷孕第一胎，李連杰為了陪同妻子養胎，放棄主演的機會，於是由周潤發接替演出。