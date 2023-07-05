我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

花車遊行、吃西瓜比賽…歡度國慶 南加華人踴躍

加州2022年凶殺率下降5% 僅歷史最高點一半

數度美上熱搜 孟子義當明星竟因失戀：讓他永遠記得

娛樂新聞組／綜合報導
女星孟子義外型甜美。（取材自微博）
女星孟子義外型甜美。（取材自微博）

中國27歲女星孟子義外型豔麗，在「射鵰英雄傳2017」飾演「穆念慈」，被冠上「最美穆念慈」，在近期古裝甜寵愛情喜劇「花琉璃軼聞」飾演造作嬌弱示人的「花琉璃」，還數度美上熱搜；孟子義近日在節目中透露學表演的契機，是因為當時失戀，所以決定離開家鄉去外地讀書。

孟子義在綜藝節目「五十公里桃花塢3」中透露，當時她和初戀分手，不想留在家鄉吉林長春，正好有朋友打算要去北京學表演，於是和朋友一起報名藝考，她想「一定要當大明星」，未來好讓初戀一直在生活中或電視上看到她，這樣初戀就會永遠記得她。

孟子義外型清新甜美，進入北京電影學院後贏得「北影校花」的美譽，在學期間她趁空檔到劇組從小角色演起，一步一步演到女配角，在「射鵰英雄傳2017」中因精緻臉蛋受到關注，接著在「陳情令」飾演配角溫情開始走紅。

孟子義艷麗的長相，從出道傳出整容爭議，美麗的大眼睛，高高的鼻樑以及錐子一般的尖下巴，和前幾年最流行的整容臉模板十分相似，就連倪萍第一眼看到孟子義，也說：「她這麼漂亮，肯定是整了。」

不過孟子義的童年舊照曝光，眼睛大又明亮，鼻子小巧的，看得出是個美人胚子，再長大一點幾乎就和現在素顏的模樣沒有差別。再看看孟子義媽媽的長相，五官十分好看，看得出來年輕時候是個大美女，孟子義就是中了基因彩票罷了。

孟子義的童年舊照曝光，看得出從小就是美人胚子。（取材自微博）
孟子義的童年舊照曝光，看得出從小就是美人胚子。（取材自微博）

北京

上一則

藍正龍證實婚變：會一起陪家人長大

下一則

賈靜雯登「中餐廳」 生圖曝光網友震驚：像個大嬸

延伸閱讀

數度美上熱搜 她進演藝圈竟是為了讓初戀「永遠記得」

數度美上熱搜 她進演藝圈竟是為了讓初戀「永遠記得」
女團七朵花仔仔離世 昔經紀人悲嘆：看好是美艷巨星

女團七朵花仔仔離世 昔經紀人悲嘆：看好是美艷巨星
八大道網吧 售出Take 5頭獎彩票

八大道網吧 售出Take 5頭獎彩票
孟子義新戲扮病嬌美人 徐正溪一見傾心

孟子義新戲扮病嬌美人 徐正溪一見傾心

熱門新聞

75歲的汪明荃唱起「萬水千山總是情」，氣場全開。(取材自微博)

「灣區升明月」晚會驚見假唱、走音… 75歲汪明荃真唱被狂讚

2023-06-29 22:35
王鶴棣被網友列入心目中「四大頂流」之一。(取材自微博)

男星「新四大頂流」… 王一博、肖戰、易烊千璽後 他也入選了

2023-06-28 21:33
Summer收下老蕭特別找的稀有鑽石，純淨無暇超過全美。圖／喜鵲、臉書

蕭敬騰求婚鴿子蛋鑽戒大有來頭 13.33克拉 市價322萬

2023-06-28 09:51
蕭敬騰(右)下跪替未婚妻經紀人Summer(林有慧)戴上戒指。(喜鵲娛樂提供)

蕭敬騰求婚大14歲經紀人成功 哽咽揭交往16年秘辛

2023-06-27 09:12
郭碧婷雖然是豪門媳婦卻一點都不張揚。(取材自微博)

仙氣沒了？ 豪門媳婦郭碧婷帶娃種菜 網讚接地氣

2023-06-30 07:00
瑪丹娜。（路透資料照片）

瑪丹娜驚傳失去知覺 緊急送加護病房插管

2023-06-28 16:57

超人氣

更多 >
20億元勁球獎得主 出門帶3保鏢 買車又買房

20億元勁球獎得主 出門帶3保鏢 買車又買房
最帥星二代… 張智霖、袁詠儀愛子魔童 身高飆到一米九

最帥星二代… 張智霖、袁詠儀愛子魔童 身高飆到一米九
費城西南部社區發生大規模槍擊案 增至5死 2童傷 槍手落網

費城西南部社區發生大規模槍擊案 增至5死 2童傷 槍手落網
范瑋琪被抵制 演唱會門票1個多月賣不完

范瑋琪被抵制 演唱會門票1個多月賣不完
好心掏錢助人 中國女客在吉隆坡機場被騙上千美元

好心掏錢助人 中國女客在吉隆坡機場被騙上千美元