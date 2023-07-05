數度美上熱搜 孟子義當明星竟因失戀：讓他永遠記得

女星孟子義外型甜美。（取材自微博）

中國27歲女星孟子義外型豔麗，在「射鵰英雄傳2017」飾演「穆念慈」，被冠上「最美穆念慈」，在近期古裝甜寵愛情喜劇「花琉璃軼聞」飾演造作嬌弱示人的「花琉璃」，還數度美上熱搜；孟子義近日在節目中透露學表演的契機，是因為當時失戀，所以決定離開家鄉去外地讀書。

孟子義在綜藝節目「五十公里桃花塢3」中透露，當時她和初戀分手，不想留在家鄉吉林長春，正好有朋友打算要去北京 學表演，於是和朋友一起報名藝考，她想「一定要當大明星」，未來好讓初戀一直在生活中或電視上看到她，這樣初戀就會永遠記得她。

孟子義外型清新甜美，進入北京電影學院後贏得「北影校花」的美譽，在學期間她趁空檔到劇組從小角色演起，一步一步演到女配角，在「射鵰英雄傳2017」中因精緻臉蛋受到關注，接著在「陳情令」飾演配角溫情開始走紅。

孟子義艷麗的長相，從出道傳出整容爭議，美麗的大眼睛，高高的鼻樑以及錐子一般的尖下巴，和前幾年最流行的整容臉模板十分相似，就連倪萍第一眼看到孟子義，也說：「她這麼漂亮，肯定是整了。」