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賈靜雯登「中餐廳」 生圖曝光網友震驚：像個大嬸

娛樂新聞組／綜合報導
賈靜雯未修圖照片，被指像個大嬸。（取材自微博）
賈靜雯未修圖照片，被指像個大嬸。（取材自微博）

綜藝節目「中餐廳」不經不覺已經拍到第七季，繼續由黃曉明擔任主理人，經營明星餐廳。本季節目來到匈牙利的布達佩斯，而明星嘉賓繼許光漢後，近日網友發現賈靜雯也在節目中亮相，她還化身餐廳女服務生。不過比起她平日Po出的照片，網友所拍的生圖，賈靜雯顯得滿臉油光，而且有小肚子，完全是一個中年大嬸。

香港01報導，中國全面通關後，綜藝節目終於可以出國取景拍攝，而「中餐廳7」就來到布達佩斯。近日節目路透照曝光，新加入的嘉賓是台灣國民女神賈靜雯，她在另一個真人秀「乘風2023」獲得不俗人氣，馬上轉戰「中餐廳7」為黃曉明助陣。而她亦放下明星身段，真正下場送餐，又跟圍觀的路人揮手打招呼，相當貼地親民。

不過她的外貌跟平日修圖後的照片，可說完全是兩個人，她的生圖膚色較黃，而且油光滿臉，女神的光環不再，歲月確是一把殺豬刀。

據報導，賈靜雯加盟湖南衛視「乘風2023」之後火力全開，日前錄了該台另一個招牌綜藝「你好，星期六」，6月29日登上在香港舉行的大灣區電影音樂晚會，和伍思凱合唱，並成功追星劉德華，隔兩天就已身在匈牙利布達佩斯錄「中餐廳」第七季。

黃曉明 香港 灣區

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