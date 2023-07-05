金星吐槽穿深V還捂胸不給看 熱巴躺槍

迪麗熱巴捂胸動作讓人印象深刻。（取材自微博）

中國知名舞蹈家金星在個人節目「金星秀」犀利的主持風格，獲得不少觀眾的喜愛，但快人快語也引發不少爭議；近日她在直播中，批評女明星穿著深V服飾「還要裝模作樣地捂著胸口不給看」，還不如不穿，瞬間衝上熱搜。

金星在直播中表示：「女星去參加評獎，穿了個深V，還要拿手捂著，那你別穿啊！」當時彈幕上網友刷的都是迪麗熱巴 的名字，雖說楊冪 ，關曉彤，周冬雨……都在紅毯上有捂胸口動作，但迪麗熱巴紅毯最出圈，捂胸口的動作給大家的印象也格外深刻。

之後，網友紛紛發表自己的觀點，有支持迪麗熱巴，認為美女穿衣自由，捂胸更自由，又沒有法律條文規定，為什麼不能隨心所欲；也有人認為金星說的對，既然選擇深V造型，想在紅毯上艷光四射，又何必捂胸遮遮掩掩，顯得小家子氣。

對此，金星4日發文寫下：「作為明星和公眾人物，更應以健康自新的態度出現在公眾面前。」指出女明星們既然選擇穿深V服飾，那就應大大方方地展現出自信來，「再說了，真正有實力的演員，從不需要靠誇張服飾賺取眼球。」