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第17次合作不膩？劉青雲：平時不見古天樂、保持新鮮感

娛樂新聞組／即時報導
「掃毒3：人在天涯」由郭富城(左起)、古天樂、劉青雲主演。（取材自微博）
「掃毒3：人在天涯」由郭富城(左起)、古天樂、劉青雲主演。（取材自微博）

電影「掃毒3：人在天涯」由古天樂、劉青雲、郭富城領銜主演，這是劉青雲與古天樂第17次合作拍戲，對於兩人如何保持拍戲的新鮮感，劉青雲笑說「方法就是我們平時不見面。」古天樂開玩笑說，他是怕劉青雲老婆投訴他。

北京青年報報導，北京首映會上，被問及合作感受，郭富城表示：「我很珍惜這次緣分，為了電影大家都很搏命，是一次真真正正在演技上的交流。郭富城也是睽違17年與古天樂合作。

「掃毒」系列電影，古天樂出演了三部，劉青雲出演了第一部和第三部，郭富城則是在「掃毒3」中首次加盟這一系列。邱禮濤表示，影片繼續講述「兄弟情」的故事，「但這次在槍戰和動作場面上有了很大的升級。」據悉，劇組輾轉西雙版納、廣東惠州等地，最後在香港1比1還原搭建5萬平方米毒寨，只為實景拍攝火拚飛車、槍林彈雨、戰機重火力轟炸等動作大場面。

「掃毒3」講述了毒梟康素差（劉青雲 飾）一直帶著手下張建行（郭富城 飾）從事毒品交易，新加入的成員歐志遠（古天樂 飾）也因一次意外與兩人有了過命交情，三人情同手足。康素差在香港的販毒生意被警方查處後帶團隊逃到金三角發展，卻意外發現身邊藏有臥底。此刻，是敵是友，一片茫然……。

北京 香港 毒品

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