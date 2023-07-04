我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山觀光纜車慶祝150年 5元日票任你坐

買好機票卻無法出國…美申請護照需等13周

偕子神隱1年 74歲甄珍現身姜大衛聚會

娛樂新聞組／綜合報導
甄珍(前排中)神隱一年終於現身朋友聚會。（取材自Instagram）
甄珍(前排中)神隱一年終於現身朋友聚會。（取材自Instagram）

74歲的台灣息影女星甄珍是謝賢（四哥）前妻，去年與兒子章立衡（原名劉子千）傳出失聯消息，幸好最後是虛驚一場。早前有消息指有人見過甄珍，指其雙腿纖細，身體看似頗為虛弱，情況令人擔憂。但從最近曝光的照片來看，應該是誤會一場。

香港01報導，神隱一年的甄珍近日現身香港友人聚會，看來已回復精神。姜大衛日前與6、7月生日之星飯聚，他在Instagram分享合照，只見甄珍穿著紅色上衣，坐在C位，氣色紅潤，笑容滿臉，健康狀況看來不錯。

兒子章立衡站在後排，他戴著眼鏡，身穿T恤，兩母子狀態看起來不錯。當天桌上放了四個大蛋糕，眾多壽星一起慶祝，非常熱鬧。

據報導，甄珍24歲遇到初戀謝賢，1974年結婚。當年已婚劉家昌早已對甄珍心存愛慕，更追甄珍追到日本，讓謝賢超生氣，心結愈滾愈大下走上離婚一途。

後來甄珍與劉家昌逐漸走近，終抱得美人歸，並生下章立衡。可惜劉家昌婚後因事業發展不順沉迷賭博，更疑似外遇，甄珍受不了提出離婚。

報導稱，多年後甄珍接受內地節目「魯豫有約」時坦言再來一次，她不會在一時之氣下與謝賢離婚，更大讚謝賢善良厚道。

香港 日本

上一則

賈靜雯被影射 修杰楷從頭到尾沒問過老婆

下一則

范瑋琪被抵制 演唱會門票1個多月賣不完

延伸閱讀

皇室專家再唱衰：梅根快要甩掉哈利了 離婚成定局

皇室專家再唱衰：梅根快要甩掉哈利了 離婚成定局
「葉問」男星樊少皇再爆婚變 妻賈曉晨淚控：無法溝通

「葉問」男星樊少皇再爆婚變 妻賈曉晨淚控：無法溝通
柯斯納打離婚戰 妻轟：翻臉無情 狠招百出

柯斯納打離婚戰 妻轟：翻臉無情 狠招百出
「禁歌歌后」姚蘇蓉 引退30年驚喜獻聲

「禁歌歌后」姚蘇蓉 引退30年驚喜獻聲

熱門新聞

75歲的汪明荃唱起「萬水千山總是情」，氣場全開。(取材自微博)

「灣區升明月」晚會驚見假唱、走音… 75歲汪明荃真唱被狂讚

2023-06-29 22:35
王鶴棣被網友列入心目中「四大頂流」之一。(取材自微博)

男星「新四大頂流」… 王一博、肖戰、易烊千璽後 他也入選了

2023-06-28 21:33
蕭敬騰(右)下跪替未婚妻經紀人Summer(林有慧)戴上戒指。(喜鵲娛樂提供)

蕭敬騰求婚大14歲經紀人成功 哽咽揭交往16年秘辛

2023-06-27 09:12
Summer收下老蕭特別找的稀有鑽石，純淨無暇超過全美。圖／喜鵲、臉書

蕭敬騰求婚鴿子蛋鑽戒大有來頭 13.33克拉 市價322萬

2023-06-28 09:51
鄭欣宜爆失聯兩個月，讓粉絲很擔心。(取材自微博)

鄭少秋愛女爆失聯2個月 瘋傳死訊…好友曝真相

2023-06-26 09:00
大牙自曝曾遭陳建州性騷。（本報資料照片）

「黑人」陳建州被控性騷 昔日「黑澀會妹妹」：他說范范姐不愛這事

2023-06-26 23:57

超人氣

更多 >
50歲以上每天該喝多少水？ 泌尿科醫生告訴你

50歲以上每天該喝多少水？ 泌尿科醫生告訴你
護照勿放隨身行李 以免碰到這種情況就糟了

護照勿放隨身行李 以免碰到這種情況就糟了

跑者、護士、郵差都愛 大塊頭球鞋Hoka征服美國

跑者、護士、郵差都愛 大塊頭球鞋Hoka征服美國
長島擬出新規 華人非法撈蟹恐遭重罰

長島擬出新規 華人非法撈蟹恐遭重罰
國務院更新中國旅遊警示 建議重新考慮是否前往

國務院更新中國旅遊警示 建議重新考慮是否前往