偕子神隱1年 74歲甄珍現身姜大衛聚會

甄珍(前排中)神隱一年終於現身朋友聚會。（取材自Instagram）

74歲的台灣息影女星甄珍是謝賢（四哥）前妻，去年與兒子章立衡（原名劉子千）傳出失聯消息，幸好最後是虛驚一場。早前有消息指有人見過甄珍，指其雙腿纖細，身體看似頗為虛弱，情況令人擔憂。但從最近曝光的照片來看，應該是誤會一場。

香港 01報導，神隱一年的甄珍近日現身香港友人聚會，看來已回復精神。姜大衛日前與6、7月生日之星飯聚，他在Instagram分享合照，只見甄珍穿著紅色上衣，坐在C位，氣色紅潤，笑容滿臉，健康狀況看來不錯。

兒子章立衡站在後排，他戴著眼鏡，身穿T恤，兩母子狀態看起來不錯。當天桌上放了四個大蛋糕，眾多壽星一起慶祝，非常熱鬧。

據報導，甄珍24歲遇到初戀謝賢，1974年結婚。當年已婚劉家昌早已對甄珍心存愛慕，更追甄珍追到日本 ，讓謝賢超生氣，心結愈滾愈大下走上離婚一途。

後來甄珍與劉家昌逐漸走近，終抱得美人歸，並生下章立衡。可惜劉家昌婚後因事業發展不順沉迷賭博，更疑似外遇，甄珍受不了提出離婚。

報導稱，多年後甄珍接受內地節目「魯豫有約」時坦言再來一次，她不會在一時之氣下與謝賢離婚，更大讚謝賢善良厚道。