蔡徐坤再爆祕密情人 不雅照曝光…他喊告

蔡徐坤3日首度對一夜情、打胎等傳聞做出回應，但中國官媒評論稱，其聲明仍有諸多疑點。（取材自微博）

男星蔡徐坤 日前被爆與C女士發生關係後逼墮胎 ，在沉默一周後他首發文認與C女交往過，蔡徐坤工作室也發聲已經提起訴訟立案，狗仔仍照原定時間開直播，爆料他還有另一位祕密情人W小姐，但蔡徐坤就馬上將兩張對話截圖都用紅字「假」蓋上。

狗仔爆料，W小姐家境優渥、長得很漂亮，W小姐在蔡徐坤當練習生就喜歡對方，是蔡徐坤多年鐵粉，去年2月24日出席精品品牌Prada活動，兩人因此認識，據W小姐表示，蔡徐坤警覺性高，每次見面都會沒收手機 。

狗仔也公布W小姐和蔡徐坤對話截圖，蔡徐坤要對方到現場等待，然後一起回家，她一上車手機就被收走，當晚就發生親密關係，他也曝光自己與蔡徐坤「火車便當」的不雅姿勢，是被工作人員偷拍。

這段地下情一直維持到去年8月，W小姐還曬出了和蔡徐坤的聊天紀錄，對方一直親密的喊她寶寶。

對此，蔡徐坤將兩張對話截圖，用紅字「假」蓋上後，強烈否認：「純屬造謠，已去報警！照片不是我！」雖然本人已否認，但狗仔並沒有停止直播或改口，反而要蔡徐坤出面與W女對峙，引來不少關注和話題。