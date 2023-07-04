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「玉骨遙」奇幻浪漫 肖戰談極致虐戀

娛樂新聞組／綜合報導
肖戰在劇中飾演擁有雙身分的人物，命運充滿轉折。（取材自微博）
肖戰在劇中飾演擁有雙身分的人物，命運充滿轉折。（取材自微博）

奇幻浪漫愛情劇「玉骨遙」日前開播，肖戰、任敏因緣際會開啟宿命愛戀。

新快報報導，「玉骨遙」講述了孤高清冷的空桑世子時影及熱情仗義的赤族郡主朱顏結下夙緣，相伴相守、共克難關的故事。「玉骨遙」的情感線和事業線雙線並行，不僅有著宿命愛戀的浪漫故事，也將家國大義、勵志成長等元素貫穿其中，交代出主要角色守護蒼生、為萬物立心的正義使命。

肖戰表示，時影是一個清冷又有趣、擁有雙身分的人物，「命運比較多變，充滿轉折。他有自己的使命以及家國情懷。」同時，肖戰透露，劇中，時影、朱顏兩位男女主角上演一段極致虐戀。

報導稱，劇中故事發生在一片名為「雲荒」的奇幻大陸上，以時影、朱顏為代表的空桑人族，和與止淵為首的鮫族及冰族十巫，世居於此。與其他東方奇幻故事不同，「玉骨遙」中沒有「仙」的設定，展現人物在命運面前的掙扎與抉擇，扭轉天命、守護大義。

據報導，從目前播出的劇集來看，雲荒大陸的幾大主要場景逐一展現。據悉，男女主角時影與朱顏相遇的沙漠綠洲、朱顏策馬奔馳的天極風城等地是主創團隊在內蒙古自治區阿拉善盟采風取景，通過實景拍攝與搭建呈現出大氣磅礴的大漠風光。而主場景九嶷山的打造，則是在木結構的基礎上，使用了仙鶴、流水等中國風元素，為觀眾構建出一個建築規模宏大、禪意悠遠的奇幻山景畫面。

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