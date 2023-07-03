我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富衰退？滾動式衰退？美國經濟或許不會衰退

中國向俄國提供軍火證據？俄軍炮彈上印有簡體中文

張小斐「好事成雙」從角色找到堅定又溫柔力量

娛樂新聞組／綜合報導
「好事成雙」是一部聚焦於女性角色身分轉換的家庭情感劇。（取材自微博）
「好事成雙」是一部聚焦於女性角色身分轉換的家庭情感劇。（取材自微博）

電視劇「好事成雙」近日發布首支預告。首演電視劇的張小斐表示，這次自己飾演的林雙既堅定又溫柔，「我在她身上感覺到很多力量。」

新快報報導，「好事成雙」根據朗朗小說「雙喜」改編，是一部聚焦於女性角色身份轉換的家庭情感劇，由滕華濤擔任總導演和總監製。劇集主要講述曾是一流大學高材生的林雙（張小斐飾演），婚後迅速懷孕成了全職媽媽，但為家庭全身心付出的她遭遇背叛。離婚在即，為了爭奪女兒的撫養權，林雙不得不重返職場。狼狽的她在職場偶遇了昔日同學、如今的歸國人才顧許（黃曉明飾演）。時隔多年，顧許沒想到還會與林雙產生交集，得知她竟因婚姻荒廢了苦學多年的專業，怒其不爭。面對婚姻、職場、親情的種種考驗，林雙用實際行動完成了從家庭主婦到職場人的轉變，也收穫了和顧許的美好愛情。

報導指出，在張小斐看來，林雙從家庭重返職場，一開始是為了生活，以前的理想她已經忘記了，後來慢慢又找回來了。最終，從跌入人生谷底，一點點拼湊自己，做自己，成為自己。同時，林雙外表和內在其實差異挺大的，「外表柔弱，嘴上也不會與人針鋒相對，不顯山不露水。但她行動上卻非常果斷，認準的事情馬上去做。」

值得一提的是，這是張小斐第一次拍電視劇，談及拍電視劇和電影的區別，張小斐表示，「最直觀的感受肯定是體量的不同，但作為一個演員來說，在詮釋角色上是沒有不同的，可能更多的是看導演想要的風格、整體的氣質，在這一點上會有一些調整。」

黃曉明則表示，該劇討論的婚姻、情感話題，自己非常有共鳴。「現在很多的婚姻都會產生很多的問題，結婚之後的女孩是否只能留在家裡帶孩子？女孩結婚後要面對很多問題，包括丈夫對自己思想的很多改變，以及如何平衡家庭和事業等。傳統觀念裡，女孩子結婚後就要放棄很多東西，其實這是不對的，結婚後還是要有自己的空間和時間，要被大家尊重的。」

兩位主演也表示，這次合作相當愉快。張小斐透露，自己和黃曉明劇中有很多接地氣、生活化的對手戲。她更笑言，拍攝過程中得到黃曉明的照顧，經常被投餵，「曉明哥很暖，我很信賴他。」黃曉明也稱讚張小斐表演自然、真誠，而且自帶幽默感，「我們雖然是第一次合作，但是老相識了。這次合作感覺很好，而且我們現在演戲風格也挺像的，所以合作起來比較順手，默契。」雖然在很多作品中談了很多戀愛，不過黃曉明坦言，談戀愛的感覺永遠年輕，「每個人都需要愛的滋養，不一樣的是，這次是和張小斐談戀愛啊。」

黃曉明

上一則

肖戰新劇開播 任敏被嫌沒仙氣 慘遭王楚然艷壓

下一則

趙露思超旺夫 帶紅吳磊7男星後 他也火了…

延伸閱讀

Angelababy路過結婚舊地 笑著說一句話 網讚拿得起放得下

Angelababy路過結婚舊地 笑著說一句話 網讚拿得起放得下
Angelababy路過舉辦「世紀婚禮」舊地 一反應引發熱議

Angelababy路過舉辦「世紀婚禮」舊地 一反應引發熱議
蓋茲開放網友提問 黃曉明現身問愛滋病 蓋茲這樣說

蓋茲開放網友提問 黃曉明現身問愛滋病 蓋茲這樣說
陳凱歌拍戰爭片求真實 竟為2天戲分種了2年小麥

陳凱歌拍戰爭片求真實 竟為2天戲分種了2年小麥

熱門新聞

75歲的汪明荃唱起「萬水千山總是情」，氣場全開。(取材自微博)

「灣區升明月」晚會驚見假唱、走音… 75歲汪明荃真唱被狂讚

2023-06-29 22:35
王鶴棣被網友列入心目中「四大頂流」之一。(取材自微博)

男星「新四大頂流」… 王一博、肖戰、易烊千璽後 他也入選了

2023-06-28 21:33
蕭敬騰(右)下跪替未婚妻經紀人Summer(林有慧)戴上戒指。(喜鵲娛樂提供)

蕭敬騰求婚大14歲經紀人成功 哽咽揭交往16年秘辛

2023-06-27 09:12
鄭欣宜爆失聯兩個月，讓粉絲很擔心。(取材自微博)

鄭少秋愛女爆失聯2個月 瘋傳死訊…好友曝真相

2023-06-26 09:00
Summer收下老蕭特別找的稀有鑽石，純淨無暇超過全美。圖／喜鵲、臉書

蕭敬騰求婚鴿子蛋鑽戒大有來頭 13.33克拉 市價322萬

2023-06-28 09:51
蔡徐坤被爆逼女生墮胎。（取材自微博）

頂流男神崩壞？蔡徐坤遭爆一夜情內射逼墮胎 母出2招救兒

2023-06-26 00:24

超人氣

更多 >
走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕

走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕
巴爾的摩暗夜槍響傷亡慘重 美今年第337起大型槍擊

巴爾的摩暗夜槍響傷亡慘重 美今年第337起大型槍擊
紐約郵局員工狂盜客戶匯票 一年到手逾16萬元

紐約郵局員工狂盜客戶匯票 一年到手逾16萬元
通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措 影片全錄

通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措 影片全錄
台女童考第5名遭藤條狂抽…每科95分為標準 少1分打1下

台女童考第5名遭藤條狂抽…每科95分為標準 少1分打1下