張小斐「好事成雙」從角色找到堅定又溫柔力量

「好事成雙」是一部聚焦於女性角色身分轉換的家庭情感劇。（取材自微博）

電視劇「好事成雙」近日發布首支預告。首演電視劇的張小斐表示，這次自己飾演的林雙既堅定又溫柔，「我在她身上感覺到很多力量。」

新快報報導，「好事成雙」根據朗朗小說「雙喜」改編，是一部聚焦於女性角色身份轉換的家庭情感劇，由滕華濤擔任總導演和總監製。劇集主要講述曾是一流大學高材生的林雙（張小斐飾演），婚後迅速懷孕成了全職媽媽，但為家庭全身心付出的她遭遇背叛。離婚在即，為了爭奪女兒的撫養權，林雙不得不重返職場。狼狽的她在職場偶遇了昔日同學、如今的歸國人才顧許（黃曉明 飾演）。時隔多年，顧許沒想到還會與林雙產生交集，得知她竟因婚姻荒廢了苦學多年的專業，怒其不爭。面對婚姻、職場、親情的種種考驗，林雙用實際行動完成了從家庭主婦到職場人的轉變，也收穫了和顧許的美好愛情。

報導指出，在張小斐看來，林雙從家庭重返職場，一開始是為了生活，以前的理想她已經忘記了，後來慢慢又找回來了。最終，從跌入人生谷底，一點點拼湊自己，做自己，成為自己。同時，林雙外表和內在其實差異挺大的，「外表柔弱，嘴上也不會與人針鋒相對，不顯山不露水。但她行動上卻非常果斷，認準的事情馬上去做。」

值得一提的是，這是張小斐第一次拍電視劇，談及拍電視劇和電影的區別，張小斐表示，「最直觀的感受肯定是體量的不同，但作為一個演員來說，在詮釋角色上是沒有不同的，可能更多的是看導演想要的風格、整體的氣質，在這一點上會有一些調整。」

黃曉明則表示，該劇討論的婚姻、情感話題，自己非常有共鳴。「現在很多的婚姻都會產生很多的問題，結婚之後的女孩是否只能留在家裡帶孩子？女孩結婚後要面對很多問題，包括丈夫對自己思想的很多改變，以及如何平衡家庭和事業等。傳統觀念裡，女孩子結婚後就要放棄很多東西，其實這是不對的，結婚後還是要有自己的空間和時間，要被大家尊重的。」

兩位主演也表示，這次合作相當愉快。張小斐透露，自己和黃曉明劇中有很多接地氣、生活化的對手戲。她更笑言，拍攝過程中得到黃曉明的照顧，經常被投餵，「曉明哥很暖，我很信賴他。」黃曉明也稱讚張小斐表演自然、真誠，而且自帶幽默感，「我們雖然是第一次合作，但是老相識了。這次合作感覺很好，而且我們現在演戲風格也挺像的，所以合作起來比較順手，默契。」雖然在很多作品中談了很多戀愛，不過黃曉明坦言，談戀愛的感覺永遠年輕，「每個人都需要愛的滋養，不一樣的是，這次是和張小斐談戀愛啊。」