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趙露思超旺夫 帶紅吳磊7男星後 他也火了…

娛樂新聞組／綜合報導
趙露思和吳磊合作「星漢燦爛·月升滄海」，讓兩人收穫高人氣。（取材自微博）
趙露思和吳磊合作「星漢燦爛·月升滄海」，讓兩人收穫高人氣。（取材自微博）

以「傳聞中的陳芊芊」暴紅的中國人氣女星趙露思，近期在「偷偷藏不住」和陳哲遠組成CP，成功吸引不少粉絲關注。有網友發現，趙露思具有「旺夫」體質，和她合作過的宋威龍、肖戰、劉宇寧、丁禹兮、林雨申、吳磊等，都接連暴紅。

趙露思在「鳳求凰」飾演反派小配角，飾演宋威龍的側妃，男方之後在「以家人之名」大紅，而趙露思第一部擔任女主角的作品「哦！我的皇帝陛下」，當時肖戰是男二，但他隔年即以「陳情令」暴紅。

去年爆款劇「星漢燦爛·月升滄海」中，趙露思和吳磊飾演的少年將軍，碰撞出超強CP感，讓她紅到發紫，也讓吳磊成功晉升新一代男神。

而「偷偷藏不住」男主角陳哲遠憑藉「暗格里的秘密」展露頭角，但始終沒有大紅，這次扮演趙露思暗戀的大哥哥，成功創造不少話題，也讓「稚段情長CP」收穫不少人氣。

據悉，陳哲遠最初並非以「演員」身分出道，而是參加偶像真人秀節目「流行之王」，最終以男團「Mr.BIO」出道，不過團體只發了一張單曲，大家就各自演戲去了。

目前，陳哲遠手裡還有四部待播劇，其中最受矚目的就是搭檔檀健次的「烽火流金」，很多網友都敲碗期待。

趙露思(右)和陳哲遠有著超強CP感。(取材自微博)
趙露思(右)和陳哲遠有著超強CP感。(取材自微博)

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