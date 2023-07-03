肖戰新劇開播 任敏被嫌沒仙氣 慘遭王楚然艷壓

肖戰在「玉骨遙」中，被讚演技進步了。(取材自微博)

由肖戰、任敏、何晟銘、韓棟、王楚然、曾黎等主演的電視劇「玉骨遙」日前突然空降開播，震驚一票觀眾。因為肖戰擁有的高人氣，這部劇未播先火，開播當天，熱度突破26000，並且持續增長，瞬間衝上熱搜第一，首播收視成績不錯。

「玉骨遙」是根據滄月的小說改編，原書名叫「朱顏」，主演講的是由肖戰飾演的孤傲清冷的空桑世子時影，與由任敏飾演的活潑可愛的赤族公主朱顏之間的情感糾葛、護佑蒼生的故事。

「玉骨遙」播出後，女主角任敏飾演的朱顏遭到網友吐槽，有人說她顏值不夠仙氣，五官本來就不精緻，劇中齊劉海造型讓她顯得呆板，演郡主卻比丫鬟還像丫鬟。演技部分也遭到質疑，網友說，任敏演青春片還行，但演古靈精怪的古偶女主，欠缺說服力。

除了造型不給力，任敏的儀態也被挑出來大作文章，有網友說她經常含胸駝背，臉部浮腫，體型臃腫。

相對女主，在劇中飾演心機女的女配王楚然，即使人設不好，但顏值無可挑剔，淡雅裝扮，輕鬆艷壓女主。