蔡徐坤人氣崩跌 認了「2年前交往過」否認一夜情、強制墮胎

中國24歲歌手蔡徐坤。（取材自微博）

中國24歲歌手蔡徐坤 上周被網友公開爆料，與粉絲發生一夜情致女方懷孕，並在得知消息後，由蔡母出面企圖花錢了事，要求對方打胎。事情在網上發酵，隨著央視、愛奇藝等平台刪除蔡徐坤的相關內容後，蔡徐坤本人3日終於在微博 道歉，但否認「女方未成年」、「強制墮胎 」傳聞。

今年6月26日有網友公開爆料，表示一名女子在2021年與蔡徐坤發生一夜情，一個月後懷孕，蔡徐坤得知後讓其墮胎，女方獨自去醫院流產。蔡徐坤的母親認為此女有意設圈套敲詐，並雇人對女子進行跟蹤，在其家門口安裝針孔攝影機，被發現後都鬧到了派出所進行調解。

北京廣告協會明星代言規範委1日晚間在官方微信發布風險提示指出：近日，中國男歌手蔡某某事件逐漸發酵，該事件有進一步炒作及擴大趨勢，請相關品牌方、演藝經紀公司、MCN經紀機構對其做好風險把控。

蔡徐坤參與的真人秀節目「奔跑吧」，也在6月30日於官方微博公告，指原訂當天晚間播出的節目因「編排調整」將延期播出。

蔡徐坤在豆瓣網站的個人簡介還在，但音樂作品下已無內容。透過豆瓣查詢，一些有蔡徐坤參與的綜藝節目演職人員列表中，已把他的名字刪除。

蔡徐坤微博回應

大家好，我是蔡徐坤。近日網絡上出現關於我的諸多話題，很抱歉因此佔用了大家的時間與關注。兩年前我處於單身狀態，與C女士有過交往，雙方之間的私事已經在2021年妥善解決，彼此沒有進一步的糾葛。 需要在此向大家和媒體澄清的是，我和C女士的交往均屬雙方自願，既不存在「女方為未成年」的情況，也不存在所謂的「強制墮胎」，不涉及違法行為。懇請相關自媒體不傳謠、不信謠。 這個教訓對我來說是慘痛的，這兩年的時間裡，我也在自責和懊悔中。再次向一直支持信任我的歌迷們道歉，向一直關注我發展與成長的媒體朋友們道歉。今後，我會嚴格約束自己的言行，接受大眾和社會監督。也請大家尊重和保護當事人特別是C女士的個人隱私。