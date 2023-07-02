惠英紅自爆事業比愛情重要 盼得「金雞獎」湊齊三金

惠英紅如今最希望的就是，拿下「金雞獎」湊齊三金。(取材自微博)

影后惠英紅曾經塑造多個經典角色，精湛演技令觀眾留下不少深刻印象。她主演的新作「我愛你」近日上映，深受觀眾喜愛，目前累積票房超過2億人民幣。而拿獎無數的惠英紅，一直將「金雞獎」當作目標，希望湊齊三金（金馬獎、金像獎、金雞獎），她還揚言不急於尋找另一伴，反而將得獎當作首要之事。

香港 01報導，惠英紅此次在電影「我愛你」中，與實力派大腕倪大紅組CP，大談黃昏戀，將老年人純純的愛表現出來，感動不少觀眾。在電影中她能找到另一半，而戲外的她雖然渴望愛情，但完全不著急，因為比起愛情她更著急的是事業上追求。

早前惠英紅受訪時曾表示，「多拿獎，尤其是想拿金雞，衝三金。對一個演員來說，獎是非常重要的，我還是朝着那個目標衝。」她在電影進行路演時更表示，「我今年63歲，我還有很多時間等我的老伴，可是金雞難求，我還是希望金雞先到手。」。

「我愛你」票房高收，口碑極好，在「豆瓣」平台更獲得7.9高分，有網友表示，看好惠英紅在「我愛你」中的表現，並認為「金雞夢」有可能透過這部電影成真。