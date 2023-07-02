我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄不顧兄弟情 急拋人民幣 普亭被發現也在賣賣賣

非法改裝鋰電池 布魯克林一家華人電單車店遭停業

惠英紅自爆事業比愛情重要 盼得「金雞獎」湊齊三金

娛樂新聞組／即時報導
惠英紅如今最希望的就是，拿下「金雞獎」湊齊三金。(取材自微博)
惠英紅如今最希望的就是，拿下「金雞獎」湊齊三金。(取材自微博)

影后惠英紅曾經塑造多個經典角色，精湛演技令觀眾留下不少深刻印象。她主演的新作「我愛你」近日上映，深受觀眾喜愛，目前累積票房超過2億人民幣。而拿獎無數的惠英紅，一直將「金雞獎」當作目標，希望湊齊三金（金馬獎、金像獎、金雞獎），她還揚言不急於尋找另一伴，反而將得獎當作首要之事。

香港01報導，惠英紅此次在電影「我愛你」中，與實力派大腕倪大紅組CP，大談黃昏戀，將老年人純純的愛表現出來，感動不少觀眾。在電影中她能找到另一半，而戲外的她雖然渴望愛情，但完全不著急，因為比起愛情她更著急的是事業上追求。

早前惠英紅受訪時曾表示，「多拿獎，尤其是想拿金雞，衝三金。對一個演員來說，獎是非常重要的，我還是朝着那個目標衝。」她在電影進行路演時更表示，「我今年63歲，我還有很多時間等我的老伴，可是金雞難求，我還是希望金雞先到手。」。

「我愛你」票房高收，口碑極好，在「豆瓣」平台更獲得7.9高分，有網友表示，看好惠英紅在「我愛你」中的表現，並認為「金雞夢」有可能透過這部電影成真。

香港

上一則

粉絲機場偶遇張柏芝 超開心…卻被工作人員斥「不要打擾她」

下一則

「精靈公主」麗芙泰勒兒子18歲了…高大俊秀 基因沒浪費

延伸閱讀

五角大廈更新美軍協拍電影規定 先保證不送中方審查

五角大廈更新美軍協拍電影規定 先保證不送中方審查
走過前妻劈腿背叛 「還相信愛情嗎？」王寶強妙回

走過前妻劈腿背叛 「還相信愛情嗎？」王寶強妙回
80歲哈里遜福特 不捨陪伴42年「瓊斯」

80歲哈里遜福特 不捨陪伴42年「瓊斯」
電影《我愛你！》被罵無俊男靚女 主演惠英紅哽咽向觀眾道歉

電影《我愛你！》被罵無俊男靚女 主演惠英紅哽咽向觀眾道歉

熱門新聞

75歲的汪明荃唱起「萬水千山總是情」，氣場全開。(取材自微博)

「灣區升明月」晚會驚見假唱、走音… 75歲汪明荃真唱被狂讚

2023-06-29 22:35
王鶴棣被網友列入心目中「四大頂流」之一。(取材自微博)

男星「新四大頂流」… 王一博、肖戰、易烊千璽後 他也入選了

2023-06-28 21:33
蕭敬騰(右)下跪替未婚妻經紀人Summer(林有慧)戴上戒指。(喜鵲娛樂提供)

蕭敬騰求婚大14歲經紀人成功 哽咽揭交往16年秘辛

2023-06-27 09:12
鄭欣宜爆失聯兩個月，讓粉絲很擔心。(取材自微博)

鄭少秋愛女爆失聯2個月 瘋傳死訊…好友曝真相

2023-06-26 09:00
Summer收下老蕭特別找的稀有鑽石，純淨無暇超過全美。圖／喜鵲、臉書

蕭敬騰求婚鴿子蛋鑽戒大有來頭 13.33克拉 市價322萬

2023-06-28 09:51
蔡徐坤被爆逼女生墮胎。（取材自微博）

頂流男神崩壞？蔡徐坤遭爆一夜情內射逼墮胎 母出2招救兒

2023-06-26 00:24

超人氣

更多 >
7月準備迎好運 3星座運勢爆表 天蠍會升官、水瓶有重要突破

7月準備迎好運 3星座運勢爆表 天蠍會升官、水瓶有重要突破
請病假看泰勒絲演唱會…粉絲毛毯蓋頭匿名受訪

請病假看泰勒絲演唱會…粉絲毛毯蓋頭匿名受訪
俄不顧兄弟情 急拋售人民幣 普亭被發現也在賣賣賣

俄不顧兄弟情 急拋售人民幣 普亭被發現也在賣賣賣
五角大廈更新美軍協拍電影規定 先保證不送中方審查

五角大廈更新美軍協拍電影規定 先保證不送中方審查
洛縣阿罕布拉網紅「橋屋」 加價18萬成交

洛縣阿罕布拉網紅「橋屋」 加價18萬成交