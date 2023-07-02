「消失的她」票房飆 文詠珊溫婉可人雙拼蛇蝎美

文詠珊(左)和男主角朱一龍有精采對手戲。(取材自微博)

電影「消失的她」票房持續衝高，已突破19億人民幣，更打破38項紀錄，不過，媒體報導，口碑並非一致受到好評，有網友認為劇情故弄玄虛、強行反轉等。

香港 01報導，該片由朱一龍、倪妮、文詠珊主演，改編自1990年蘇聯電影「為單身漢設下的陷阱」，講述何非（朱一龍 飾）的妻子李木子在結婚周年旅行中離奇消失，在何非苦尋無果之時，妻子（文詠珊 飾）再次現身，何非卻堅持眼前的陌生女人並非妻子。夫妻二人似乎都有不可告人的秘密，更多謎團隨之浮現。

在電影中，文詠珊作為第二女主角扮演一位神秘女子，溫婉可人，又是一位蛇蝎美人，演技與外貌都備受讚賞。

然而，報導指出，對於「消失的她」斬獲中國影史國產犯罪片票房首位的排名，在網上也引起爭議，一來口碑並非一致讚好，有不少網友評價電影故弄玄虛、強行反轉等；二來榜單統計不完整，例如大熱的「唐人街探案」系列並未在列。

而文詠珊在另一部電影「誤殺2」中，首次於中國電影挑大梁，演技也備受關注。她在戲中飾演一名苦情媽媽，全程素顏甚至「醜化」自己，且採用普通話原聲，可謂一大突破。