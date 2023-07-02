為闖好萊塢 發哥「跟著太太一字一句學英文」成小學教材

周潤發為了闖進好萊塢，立志學好英文，成了小學教科書題材。(取材自微博)

周潤發 主演新片「別叫我賭神」近日上映，戲中發哥本來是一名欠下一身債的賭徒，現實生活中，發哥小時逃學，長大後成為國際巨星，而他為了闖進好萊塢 ，立志學好英文，成了小學教科書題材。

香港 01報導，年前有網民發現，香港啟思出版社的中文課本其中一篇以「周潤發學英語」為題材，文章改寫自陶傑撰寫的「大器晚成周潤發」，以「香港電影界一顆閃亮的明星」來形容發哥，提到他唸了三年中學就到社會謀生，語文基礎比較差，到40歲時往好萊塢發展，在美國苦練英文的經歷。

課本文章寫到，40歲時的周潤發，除了「跟著太太一字一句地學」，發哥另外請了一位老師補習，每天上課兩個小時，平時收看新聞及紀錄片來增強聽說能力，還特特意苦練會話及電影專業用語，用作應付拍攝工作。

報導指，發哥闖好萊塢的第一部電影是「替身殺手」（The Replacement Killers），扮演殺手對白較少，可輕鬆應付；但到拍攝「安娜與國王」（Anna and the King）時，比上一部多了200倍對白，發哥堅持不用配音，靠認真學習英語去完成拍攝。

文章最後提到發哥說：「要學好英語，不能憑一兩天，而是一輩子的事」，套用在其他事情上也一樣。