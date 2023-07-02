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蔡徐坤遭封殺？ 豆瓣頁面歸零 音樂作品全下架

娛樂新聞組／綜合報導
蔡徐坤疑似遭到封殺。(取材自微博)
蔡徐坤疑似遭到封殺。(取材自微博)

近期，頂流歌手蔡徐坤疑似一夜情後讓粉絲打胎，成為外界關注焦點，雖然蔡徐坤已和當事人一家和解，對方將不再起訴，但蔡徐坤輿論熱度還在持續發酵中。近日有網友發現，蔡徐坤本人的豆瓣頁面，已下架他所有的音樂作品，主頁作品數量顯示為零，疑似被業內封殺。

蔡徐坤當年憑藉「青春有你」第二季成功出圈，並在接下來一段時間迅速走紅進入頂流，這檔節目是蔡徐坤的入圈代表作，如今同樣無法查詢到他的相關信息。目前已知，蔡徐坤已被五個節目除名。

「瀋陽大悅城」日前通過官微發布7月8日到9日之間的活動，並「艾特」受邀參與演出的節目嘉賓，當時蔡徐坤被官宣照片。如今，蔡徐坤的名字和宣傳照都被撤下，僅剩蔡依林、袁維婭、周深、林俊傑等人。

此外，蔡徐坤出事後，國際知名品牌Prada衝上熱搜，分別是「Prada代言人」、「Prada的眼淚PradaPrada的往下流」，網友們整理出該品牌過往8名代言人，其中5名代言人分別是柯震東、吳亦凡李易峰、鄭爽和春夏，均被封殺，原因包括吸毒、性侵、嫖娼、逃稅等。

據悉，Prada最新的代言人是演出「親愛的，熱愛的」暴紅的男星李現，對此，網友擔心不已，紛紛喊話，「你別塌我求你了，你塌了我受不住」、「我相信我唯一的男明星」、「李現你給我穩住！」

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