國中時抱著劉德華照片睡 女星說陳年回憶秒變迷妹

賈靜雯(左)分享與劉德華合照。（取材自臉書）

台灣女星賈靜雯在個人IG上分享與香港 男神劉德華的合照，並透露自己從小的男神就是劉德華，甚至在當時每天晚上寫功課時，都會將劉德華的照片拿出來放在旁邊陪伴。

賈靜雯在IG嗨喊：「我雀躍不已的如同小朋友的害羞旋轉，也如願以償的合照！昨晚⋯真的有種美夢成真的感受，你們的童年偶像是誰呢？你們懂我的感受吧？」並特別感謝促成這張合照的香港影后劉雅瑟，「妳夠義氣的拉著我去見他⋯感動。」

賈靜雯與劉雅瑟是因為參加「乘風2023」認識，而劉雅瑟在剛殺青的電影中飾演劉德華的太太。

賈靜雯並分享自己的追星過往：「記得國中時期，把所有的零用錢拿來買自己偶像的照片，一張張珍藏在照片小本本裡。每晚寫功課都會拿出來放在旁邊陪伴，時常寫著寫著就趴睡在照片上進入甜甜的夢鄉⋯他就是我青春時期唯一偶像劉德華。」照片中賈靜雯依偎在劉德華身旁，還手比愛心手勢，成為害羞小粉絲。