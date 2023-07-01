國中時抱著劉德華照片睡 女星說陳年回憶秒變迷妹
台灣女星賈靜雯在個人IG上分享與香港男神劉德華的合照，並透露自己從小的男神就是劉德華，甚至在當時每天晚上寫功課時，都會將劉德華的照片拿出來放在旁邊陪伴。
賈靜雯在IG嗨喊：「我雀躍不已的如同小朋友的害羞旋轉，也如願以償的合照！昨晚⋯真的有種美夢成真的感受，你們的童年偶像是誰呢？你們懂我的感受吧？」並特別感謝促成這張合照的香港影后劉雅瑟，「妳夠義氣的拉著我去見他⋯感動。」
賈靜雯與劉雅瑟是因為參加「乘風2023」認識，而劉雅瑟在剛殺青的電影中飾演劉德華的太太。
賈靜雯並分享自己的追星過往：「記得國中時期，把所有的零用錢拿來買自己偶像的照片，一張張珍藏在照片小本本裡。每晚寫功課都會拿出來放在旁邊陪伴，時常寫著寫著就趴睡在照片上進入甜甜的夢鄉⋯他就是我青春時期唯一偶像劉德華。」照片中賈靜雯依偎在劉德華身旁，還手比愛心手勢，成為害羞小粉絲。
貼文一發布，網友紛紛留言：「他也是我唯一偶像！我愛劉德華」、「好羨慕，我記得華神有說過他覺得台灣最美的是賈靜雯」、「我也有跟他拍照，蠟像的部分」、「我的讚是給華仔的」、「太夢幻了」、「這輩子無憾了」，有人說相差14歲的賈靜雯和劉德華站在一起同樣凍齡，還有人希望看到兩人同台飆戲。
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