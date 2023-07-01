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蔡徐坤對「睡粉」保持沉默 「奔跑吧」受連累爆停播？

娛樂新聞組／綜合報導
蔡徐坤因牽涉一夜情，他參加的綜藝「奔跑吧」傳出停播。(取材自微信）
蔡徐坤因牽涉一夜情，他參加的綜藝「奔跑吧」傳出停播。(取材自微信）

24歲中國偶像蔡徐坤日前被爆與圈外女性發生一夜情，因為他的媽媽要求女方墮胎，雙方起衝突鬧上警局。由於蔡徐坤與其工作室沒有對此發表回應，更令外界質疑此事真實性成分高。而蔡徐坤是綜藝節目「奔跑吧」常駐嘉賓，蔡的「睡粉事件」似乎連累「奔跑吧」節目延期播出。

ETtoday報導，「奔跑吧」自2014年推出「奔跑吧兄弟」，經歷改名、換班底嘉賓，至今播出邁入第10年，蔡徐坤自2020年加入「奔跑吧」錄製，累積一票忠實觀眾。因此，當網友驚爆八卦消息，聲稱「跑男今晚要停播了」，震驚大批網友。

有網友進一步指出，「奔跑吧」每期播出當日，早上10:00都會發文預告，包括6月16日、23日都有貼文發布，但是30日這天早上沒有任何動靜，令「奔跑吧今天播不播」成為微博熱搜話題。

報導指出，據狗仔直播爆料蔡徐坤「睡粉事件」，蔡徐坤的媽媽涉嫌委託私家偵探，在圈外人C小姐家門安裝針孔攝影機，雙方起衝突鬧上警局，導致相關人員都被警方傳訊，雙方因此簽下諒解書。

而事件曝光後，蔡徐坤一直選擇冷處理、不回應。「蔡徐坤演唱會如期進行」的話題還一度衝上熱搜。粉絲對蔡徐坤還是抱有很高的期望，紛紛稱代言沒掉錄製沒停，還漲了粉絲，問題不大。

八卦 墮胎 微博

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